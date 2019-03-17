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Evlilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 2 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Salim B.'yi (59) evlilik vaadiyle altın ve bir miktar para alarak dolandırdığı öne sürülen Suriyeli kadın ile aynı ülke vatandaşı erkek arkadaşı gözaltına alındı.

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Salim B.'yi (59) evlilik vaadiyle altın ve bir miktar para alarak dolandırdığı öne sürülen Suriyeli kadın ile aynı ülke vatandaşı erkek arkadaşı gözaltına alındı.
Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi, Şeyh Tacattin Caddesi'nde oturan emekli Salim B., aynı mahallede yaşayan daha önce tanıştığı Suriye uyruklu Marım Khaıata'ya (33) evlenme teklifinde bulundu. Khaıata, teklife şartlı olarak olumlu cevap verdi. Salim B., önceki gün iddiaya göre Marım Khaıata'nın istediği altın küpe, altın yüzük ve cep telefonunu aldı. Salim B. bunlarla birlikte Khaıata'ya 3 bin 500 lira da para verdi.
Bu buluşmadan sonda Marım Khaıata'ya ulaşamayan Salim B., dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Marım Khaıata ve arkadaşı Muhammed Serrac'ı (34) gözaltına aldı.
​Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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