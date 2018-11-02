Evlilik vaadiyle dolandırıcılık şebekesine 10 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, internet üzerinden tanışarak evlenmek vaadiyle kente çağırdıkları 6 kişiden başlık parası ve altın alarak dolandıran 10 kişi, polis operasyonu ile yakalandı.
Kentte son 1 ayda polise başvuran 6 kişi başka şehirlerden evlenmek için geldiklerini fakat evlenecekleri kadınların yüklü miktarda başlık parası ve altınları alarak kayıplara karıştığını söyleyerek polise başvurdu. Şikayetler üzerine harekete geçen polis altınların alındığı kuyumcuların güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis evlenmek vaadinde bulunan E.B. ve ailesi olarak tanıştırdığı M.Ş., G.B., P.Y, H.Ç, A.Ç., M.A., Y.K., S.K. ile M.D.'yi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 1 ayda 6 kişiyi toplam 150 bin lira dolandırdıkları belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...
Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu
Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...
3 gündür kayıplar! Korkunç ihtimal! ' Tecavüz edilmesinden korkuyorum'
Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı
ABD'den 'yaptırım' açıklaması: Bir kaç hafta içinde...
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Okuyucu Yorumları 0 yorum