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Evlilik vaadiyle dolandırıcılık şebekesine 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 12:28 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, internet üzerinden tanışarak evlenmek vaadiyle kente çağırdıkları 6 kişiden başlık parası ve altın alarak dolandıran 10 kişi, polis operasyonu ile yakalandı.   Kentte son 1 ayda polise başvuran 6 kişi başka şehirlerden evlenmek için geldiklerini fakat evlenecekleri kadınların yüklü miktarda başlık parası ve altınları alarak kayıplara karıştığını söyleyerek polise başvurdu.

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık şebekesine 10 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, internet üzerinden tanışarak evlenmek vaadiyle kente çağırdıkları 6 kişiden başlık parası ve altın alarak dolandıran 10 kişi, polis operasyonu ile yakalandı.
Kentte son 1 ayda polise başvuran 6 kişi başka şehirlerden evlenmek için geldiklerini fakat evlenecekleri kadınların yüklü miktarda başlık parası ve altınları alarak kayıplara karıştığını söyleyerek polise başvurdu. Şikayetler üzerine harekete geçen polis altınların alındığı kuyumcuların güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis evlenmek vaadinde bulunan E.B. ve ailesi olarak tanıştırdığı M.Ş., G.B., P.Y, H.Ç, A.Ç., M.A., Y.K., S.K. ile M.D.'yi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 1 ayda 6 kişiyi toplam 150 bin lira dolandırdıkları belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Evlilik vaadiyle dolandırıcılık şebekesine 10 gözaltı

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