Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişiye gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen F.E. (28) adlı kadın ile ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da oturan F.G. (59), bir aracı vasıtasıyla Gaziantep'te F.E. adlı kadınla tanıştı. Kadının yakınlarına 8 bin TL veren F.G., imam nikahı kıydığı F.E.'yi Amasya'ya getirdi. İddiaya göre evde duş almak için banyoya giren F.G, çıktığında genç kadını bulamadı. Kadının 13 bin TL değerindeki altın ve bin TL ile cep telefonunu alarak kayıplara karıştığını anlayan F.G., polise başvurarak şikayetçi oldu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri F.E.'nin kentten M.K. (28) ve A.P. (34) ile kaçtığı belirledi. Şüpheliler Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Evli ve 3 çocuk annesi F.E.'nin çeşitli suçlardan 23 kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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