HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evlilik vaadiyle dolandırıldı: İmam nikahı kıyıldı, kayıplara karıştı

Evlilik vaadiyle dolandırıldı: İmam nikahı kıyıldı, kayıplara karıştı

21.02.2021 15:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Evlilik vaadiyle dolandırıldı: İmam nikahı kıyıldı, kayıplara karıştı

Esenyurt'ta yabacı uyruklu bir kadın ile bir erkek, yabancı uyruklu bir kişiyi evlilik vaadiyle dolandırarak, 2 bin 500 Dolar alıp kayıplara karıştı.

Olay Merkez Mahallesi 1152 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Amir K., internet üzerinden bir kadınla tanıştı. Uzun süre sonra kadın, Amir K.'ya evlenmek istediğini söyledi. Sokakta bulunan bir eve giren kişiler, burada imam nikahı kıydıktan sonra para talep etti. Amir K. bankadan 2 bin 500 Dolar çekerek kadına verdi. Kadın paraları aldıktan sonra markete gideceğini söyledi. Kadının geri gelmeyeceğini anlayan Amir K., imam nikahı kıyılan eve geri giderek kadını aramaya başladı. Amir K., evde kimsenin olmadığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ev sahibini gözaltına alırken, paraları alıp kaçan kadın ve yanında bulunan bir erkeği yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Yayınlar başlamıştı: İşte son haliYayınlar başlamıştı: İşte son hali
Kitabınızı yayımlatmanın yollarıKitabınızı yayımlatmanın yolları

En Çok Okunan Haberler

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlarla ilgili açıklama

Çamlıca Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi

Yayınlar başlamıştı: İşte son hali

Antalya'da şoke eden olay: Aynı aileden 6 kişinin mezar taşı kırıldı

Hepsi aynı aileden! Mezar taşları parçalandı

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz hale getirildi

Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı

M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı

Annesini kalbinden bıçaklamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Annesini kalbinden bıçaklamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.