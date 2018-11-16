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Evlilik vaadiyle kandırıp, altınlar ve parayla kaçarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de Emrah B.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de Emrah B. (35), tanıştığı Pınar K. ve ailesi olduklarını öne sürdükleri 3 kişi tarafından evlilik vaadiyle 17 bin liralık altın ile 16 bin lira parasının dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Pınar K. ve 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polise başvuran Emrah B. , ailesi ile birlikte Gaziantep'e giderek Pınar K. ile tanıştığını, kızın ailesi olarak bildiği kişilere de 'süt parası' adı altında 16 bin lira verdiklerini söyledi. Nişan için genç kızla birlikte Nevşehir'e geldiklerini belirten Emrah B., burada yaklaşık 17 bin lira değerinde olan 4 adet 22 ayar altın bilezik, 2 altın yüzük ve 1 çift altın küpe aldıklarını anlattı. Emrah B., Pınar K.'nin giysi alışverişi yapmak için bir işyerine girdikleri sırada Gaziantep plakalı bir otomobile binerek kaçtığını öne sürdü. Emrah B.'nin dolandırıldığı şikayeti üzerine polis harekete geçti. Şüphelilerin aracının Gaziantep'e gidebileceği ihtimali üzerine güzergahtaki illerin emniyet birimlerine haber verildi. Adana polisi, kentte aracı durdurarak Pınar K. ile beraberindeki E.İ., M.A. ve H.H.S.'yi yakaladı. Şüphelilerle birlikte Emrah B.'den alınan altın ve para da bulundu. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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