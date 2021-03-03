Evlilik vaadiyle kandırıp fuhşa zorlanan Seda'yı ölümle tehdit etmişler

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte, kadınları fuhşa zorlayan, fuhşa aracılık yapan ve yer temininde bulunan şebekeyi deşifre etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şebekeye üye oldukları öne sürülen şüpheliler tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, Seda Ş.'nin evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklenip darbedildiği için operasyona da onun lakabı olan 'Kiraz' ismini verdi. Seda Ş.'nin boynunda kiraz dövmesi olduğu için eskort sitelerinde isminin 'Kiraz' olarak geçtiği belirlendi. 13 Ocak günü şafak vakti yapılan operasyonda polis, şebeke lideri Fırat Ç. ile birlikte 5'i kadın, 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerden Fırat Ç. ve diğerleri suçlamaları kabul etmedi. Ancak Seda Ş. ve Tanyeli C. evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklendiklerini söyleyip şüphelilerden şikayetçi oldu.

ESKORT SİTESİ KURMUŞLAR

Operasyonun ardından şebekeyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Şüphelilerden Fırat Ç., kuzeni Ömer G. ve yakın arkadaşı Mehmet Burak A.'nın birlikte yönettiği öne sürülen fuhuş şebekesinin, internet üzerinden 'eskort sitesi' kurdukları öne sürüldü. Site üzerinden kendilerine ulaşan kişilerle Fırat Ç.'nin pazarlık yaptığı, ardından da Ömer G. ile Mehmet Burak A.'nın kadınları fuhşun yapılacağı yere götürdüğü öğrenildi.