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Evlilik yalanıyla kandırmış! Gizlice çekilmiş müstehcen fotoğraflarla şantaj... Korkunç sonda arkasında bıraktığı mektup ortaya çıktı

24.03.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da her detayı kan donduran bir olay meydana geldi. İnternetten tanıştığı şahısla evlilik hayali kuran ve bir süredir de para gönderen kadın, gizli görüntülerini çeken şahsın kendisine yaptığı şantaj nedeniyle intihar etti. Kadının, ölmeden önce arkasında bir mektup bıraktığı ve o mektupta yaşadıklarını anlattığı ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı. İşte korkunç olayın detayları...

Evlilik yalanıyla kandırmış! Gizlice çekilmiş müstehcen fotoğraflarla şantaj... Korkunç sonda arkasında bıraktığı mektup ortaya çıktı

Kastamonu'da 21 Mart'ta Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tuvaletinde yaşamına son veren 47 yaşındaki A.M.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmayla kadının ölümüne ilişkin dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı. Kadının, ölmeden önce arkasında bıraktığı mektupla her şeyi anlattığı öğrenildi. Kan donduran olayın şüphelisi ise tutuklandı.

BIRAKTIĞI MEKTUP ORTAYA ÇIKTI

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturmada, A.M.’nin ölmeden önce bir mektup bıraktığı ve yaşadıklarını bu mektupta anlattığı belirlendi. Ortaya çıkan mektup sonrası çalışma başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.M.’nin pandemi sürecinde Kahramanmaraş’ta ikamet eden K.D. isimli erkekle internetten tanıştığını tespit etti.

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EVLİLİK HAYALİ KURUYORMUŞ

A.M.’nin erkek arkadaşı K.D. ile bir süredir evlilik hayali kurduğu ve şahsın Kastamonu’ya gelerek ailesiyle de tanıştığı öğrenildi.

GİZLİCE ÇEKİLMİŞ MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ

Bu sırada kız arkadaşı A.M.’nin gizlice müstehcen fotoğraflarını çeken K.D., Kastamonu’dan ayrıldıktan sonra A.M.’den para istemeye başladı. A.M.’nin farklı tarihlerde yaklaşık 400 bin TL para gönderdiği belirlendi.

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MEKTUP BIRAKIP YAŞAMINA SON VERMİŞ

Daha fazla şantaja dayanamayan A.M.’nin herhangi bir tedavi görmediği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, tuvalette bir mektup bırakıp yaşamına son verdiği tespit edildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D.’yi Kahramanmaraş’ta gözaltına aldı.

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TUTUKLANDI

Kahramanmaraş’tan Kastamonu’ya getirilen K.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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İntihar Şantaj Kastamonu evlilik

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