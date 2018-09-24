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Evlilik yarışmasında damatlardan vazgeçip stüdyoyu terk ettiler!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 11:38 | Son Güncelleme

Türkiye'de uzun süre yayınlanarak reyting rekorları kıran 'Kısmetse Olur' programının Vietnam versiyonunda izleyicilerde büyük şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı!

Programda haftanın final bölümünde gelin adaylarından ikisi birbirlerine aşık olduklarını açıklayarak programı terk etti.

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Gelin adaylarından Minh Thu yarışmada hiçbir damat adayını tercih etmediğini açıkladıktan sonra gözyaşları içinde bir başka gelin adayı olan Truc Nhu'ya sarıldı. Gelin adayının diğer gelin adayına sarılırken 'benimle eve gel' dediği duyuldu.

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Bu duygusal anlar diğer gelin adaylarını da gözyaşlarına boğarken, ilan-ı aşk edilen gelin adayı flört ettiği damat adayının yanına gitti.

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Damat adayına 'umarım seni hak ettiğin gibi sevecek birini bulursun' dedikten sonra iki gelin adayı stüdyoyu şaşkın bakışların arasında terk etti.

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Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan yaşanan olayın 'evlilik programları' arasında bir ilk olduğu belirtildi.

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