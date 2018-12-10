HABER

Evlilik yıl dönümünde hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 15:19 | Son Güncelleme

SARIYER'de  gece vardiyasından dönen Korhan Gönen, eve geldiğinde eşini ölü olarak buldu.  Kadının bugün evlilik yıldönümü olduğu öğrenildi.

Evlilik yıl dönümünde hayatını kaybetti

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de gece vardiyasından dönen Korhan Gönen, eve geldiğinde eşini ölü olarak buldu. Kadının bugün evlilik yıldönümü olduğu öğrenildi. Vücudunda herhangi darp ya da yara izine rastlanılmayan kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Kesin ölüm nedeni burada yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Olay Sarıyer Merkez Mahallesi'nde Ortabahçe Caddesi’ndeki bir evde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerinde gece güvenlik görevlisi olarak çalışan Korhan Gönen sabah eve döndüğü sırada eşi İrem Gönen’i (33) yatakta hareketsiz şeklide buldu. Eşi daha sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İrem Gören’in hayatını kaybettiğini belirledi. Haber verilmesi üzerine İrem Gönen’in yakınları da olay yerine geldi. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi darp ya da yara izine rastlanılmayan İrem Gönen’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Gönen’in kesin ölüm nedeni burada yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

(FOTOĞRAF)

Evlilik yıl dönümünde hayatını kaybettiEvlilik yıl dönümünde hayatını kaybettiEvlilik yıl dönümünde hayatını kaybettiEvlilik yıl dönümünde hayatını kaybetti

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
Yazar Kahraman Tazeoğlu, Biga’da kaza geçirdi /Ek fotoYazar Kahraman Tazeoğlu, Biga’da kaza geçirdi /Ek foto
Bodrum'da teknede 112 kaçak yakalandıBodrum'da teknede 112 kaçak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Doktorun isteği şoke etti

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Gece avlandığı için görüntülenmesi çok zor! Türkiye'de görüntülendi

Böylesi ilk kez oldu! Arabanın önünden yavaş ve sakince geçti

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Litresi bin liradan satılıyor!

Litresi bin liradan satılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.