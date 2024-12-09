Evlilik yıldönümlerinde boşanma aşamasındaki eşini öldürüp aynı silahla intihar etti!

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. 4 çocuk babası Fahri Karan'ın (42) 16 yıllık eşi Serpil Karan (33), bir süre önce geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına gelince kadın sığınma evine yerleşti.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE ÖLDÜRDÜ!

İnşaat işçisi Fahri Karan, eşi ile evlilik yıl dönümü nedeniyle buluşmak isteyince genç kadın bu teklifi kabul etti. Fahri Karan, aracıyla aldığı eşi Serpil Karan’ı tenha bir yere götürdü.

Fehmi Karan burada tartıştığı 4 çocuğunun annesi olan Serpil Karan'ı ruhsatsız tabancasıyla öldürüp daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARAN ÇİFTİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Ekiplerin yaptığı kontrolde Karan çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Karan çiftinin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA-İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır