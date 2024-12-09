Evlilik yıldönümlerinde boşanma aşamasındaki eşini öldürüp aynı silahla intihar etti!

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. 4 çocuk babası Fahri Karan'ın (42) 16 yıllık eşi Serpil Karan (33), bir süre önce geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına gelince kadın sığınma evine yerleşti.
İnşaat işçisi Fahri Karan, eşi ile evlilik yıl dönümü nedeniyle buluşmak isteyince genç kadın bu teklifi kabul etti. Fahri Karan, aracıyla aldığı eşi Serpil Karan’ı tenha bir yere götürdü.
Fehmi Karan burada tartıştığı 4 çocuğunun annesi olan Serpil Karan'ı ruhsatsız tabancasıyla öldürüp daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Karan çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Karan çiftinin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA-İHA)