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Evlilik yıldönümünde içmek için içki çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 11:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir büfeden 12 şişe rakı ve 5 şişe vodka çaldığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU İZMİT(Kocaeli),(DHA) Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir büfeden 12 şişe rakı ve 5 şişe vodka çaldığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı. Olay 30 Aralık 2018 gecesi saat 04.55'te meydana geldi. Derince Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki bir büfenin camını kırarak içeri giren şüpheli büfeden 12 şişe rakı, 5 şişe vodka ve 20 TL bozuk para çalarak kayıplara karıştı. Sabah büfeyi açtığında hırsızlığı fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemeler ve güvenlik kamerası kayıtlarından şahsın daha önce 17 kez iş yerinden hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan Ş.D.(44) olduğunu tespit etti. Ş.D.'yi bulmak için çalışma başlatan ekipler, zanlının Derince Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki evine dün sabah saatlerinde operasyon düzenleyerek Ş.D.'yi gözaltına aldı. Emniyete getirilen Ş.D.'nin ifadesinde olayı gerçekleştirdiği gün evlilik yıldönümü olduğunu ve evlilik yıldönümü ile yılbaşı gecesinde içmek için içkileri çaldığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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