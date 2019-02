Evlilikleri yarım asrı geçen çiftler bir arada

Bilecik’te evlilikleri yarım asrı geçen çiftler, onurlarına düzenlenen yemek programında bir araya gelirken, yaşları 70 ile 80 arasında değişen çiftlerin aşkları görülmeye değerdi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen programda yarım asra yakın evli olan çiftlerle bir araya geldi. Bilecik merkeze bağlı mahallerde ikamet eden ve evlikleri yarım asrı geçmiş çiftler Bilecik Belediyesi tarafından belirlenerek o çiftler evlerinden belediye ait araçlarla alındı. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gelen yaşlı çiftlerden bazıları eşlerinin ellerini tutarak alana girerken, aşkları görülmeye değerdi.

Yemek sonrası bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, insanların birbirlerini sevmedikçe hayatı güzel olmayacağını belirterek, "Yaratılışımız itibariyle yüce Allah bizlere gerek duygusal, gerek hüzünlü özellikler bahşetmiş. Görmemiz için göz, duymamız için kulak, hissetmemiz için ise kalp vermiş. Yaşamımız için kan ve can vermiş. İşte sevmek ve sevilmek bizlere özellik olarak verilen duygular içerisinde belki de en güzeli sevmektir. Biz birbirimizi sevmedikçe, hayatımızı güzelleştiremeyiz. ’Yaradanı severim yaradandan dolayı’ ifadesinde de olduğu gibi kadın olsun erkek olsun, genç olsun, yaşlı olsun birbirimize olan karşı sevgi ve saygı ve duygularımızı görmezden gelemeyiz. Gönüller yapmalıyız, gönüller kazanmalıyız, gönüllere girmeliyiz. Bu dünyadaki en büyük kazancımız bu olduğunu düşünüyorum. Bir ve beraber olmalıyız, sevgi paylaşmak demektir. Hayatı ve yaşamı paylaştıkça başta kendimiz olmak üzere etrafımıza da bu anlamda faydalı olacağını düşünüyorum. Bu akşam da bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok, çok teşekkür ediyorum. Rabbim çocuklarınıza, torunlarınızla sizlere bir ömür boyu sağlık ve afiyet versin" dedi.

Yemeğe katılan çiftlerden Yaşar Özdemir, "Bu akşam başkanımızın yapmış olduğu bu güzel etkinliğe, bu güzelliğe candan teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerinde de güzel bir başarı elde eder ve bu etkinlikler de devam eder" ifadelerini kullandı.

Mehmet Yavuz ise; "Başkanımız böyle bir şey düşündüğü için çok teşekkür ederiz. Bizleri hatırladığı için kendilerine teşekkür ediyor başarıların devamını diliyorum derken, Ayşe Çatkın da, "Bu akşam çok mutluyum. Sağ olsun belediye başkanımızın, muhtarımızın sayesinde 42 senedir ilk defa böyle bir şenliğe katıldım. Çok teşekkür ederim hepinize" ifadelerine yer verdi.

Konuşmalardan sonra Başkan Can, yemeğe katılan çiftlerle çiftetelli oynarken, program müzik dinleti ile son buldu.