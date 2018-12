Evliliklerinde 80 yılı geride bıraktılar

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Feride ile 95 yaşındaki Ali Aksoy çifti, evliliklerinde 80 yılı geride bıraktı.

İlçeye bağlı Çayırhan Mahallesi'nde kızlarının yanında yaşayan Aksoy çifti, evliliklerinin 80'inci yılını geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar mütevazı bir yaşam sürdüklerini söyledi.

Bugünlere güzel anılarla geldiklerini belirten Aksoy, eşiyle 80 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Feride Aksoy da evlendiklerinde eşinin "çocuk" denebilecek bir yaşta olduğunu söyledi.

Evliliklerinden 11 çocukları olduğunu vurgulayan Aksoy, "Şimdi hayatta 6 çocuğum var. Eskiden çok yoksulluk çektik. Her şey bulunamıyordu. Para da azdı. Usanmadık çalıştık, tarlarda öküzlerle kara sabanla çift sürdük." dedi.

Aksoy, "Allah sağlık verdiği sürece her şeyin oluyor. Her şeyin başı sağlık. Duymuyorum gözlerim de az görüyor. İdare edip gidiyoruz. Kızımın yanındayım. Allah onlardan da razı olsun. Açlık, kıtlık dönemlerini gördük. Yılmadık, eşimle her zaman sırt sırta vererek bir birimize destekçi olduk." diye konuştu.