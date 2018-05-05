Ünlü oyuncu, “Benjamin çarşamba günleri eve geliyor, yemek yapıyor. Bu tabloyu görünce bazen keşke ayrılmasaydım diyorum” dedi.

Hande Ataizi'nin boşanma nedeni belli oldu!

1 / 10 HANDE Ataizi, Lifetime TV kanalında #seninmucizen programının konuğu oldu. Oğlu Leon’un babası Benjamin Harvey ile 6 yıllık evliliği sona eren ünlü oyuncu, özel hayatı hakkında konuştu. Ataizi, “Ailenin verdiği huzur çok güzel. Onu kaybetmekte aslında iyi bir şey değil. Onun için ben de Benjamin’den ayrılırken çok düşündüm.

2 / 10 Bizim arkadaş olma durumunda, beraber gülüp eğlenmede sorun vardı. Onunla iletişim kuramadık. Ben belki daha farklı bir şey olsun istedim. Daha Türk tipi belki bir erkek modeli yani daha sahip çıkan. Paramı kazanıyorum ama “olsun be aşkım, ben varım arkanda. Senin hiçbir şeye ihtiyacın yok” gibi bir cümleyi duyamadım. Alman usulü de bir yere kadar.

3 / 10 Kadına erkek rolleri karıştırmamak gerek; kadın kadın olarak kalacak erkekte erkek haklarına sahip olacak. Ama Benjamin bana bu zamana kadar hiç kimsenin vermediği en değerli şeyi verdi, Leon’u. Birbirimizi çözemedik ama bir daha dünyaya gelsem yine Benjamin’le evlenirim. Çarşamba günleri eve geliyor, yemek yapıyor. Evcilik gibi. Bu tabloyu görünce bazen keşke ayrılmasaydım diyorum” dedi.

4 / 10 Hande Ataizi “Ben hafif şuursuz bir insanım ama sorumluluklarıma da bağlıyım. Mesela çok iyi bir anne oldum. Leon, benim daha yumuşak bir insan olmamı sağladı. Doğru yaşta çocuk sahibi oldum” dedi.

5 / 10 İhmal edildim Hande Ataizi, öz babasının 2,5 yaşındayken annesinden ayrıldığı ve daha sonra bir tarikata katıldığını anlattı: “Annem ve babam ben 2,5 yaşındayken ayrıldı. Babamı bir ya da iki kez gördüm. Ben çok küçükken babam dini bir tarikata giriyor. Annem, 2. kez evleniyor. Annemin ikinci eşine ‘baba’ dedim. Ben 27 yaşındayken babam intihar etti. İsyan etmedim ama ihmal edildiğimi düşündüm.”

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