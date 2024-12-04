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Evlilikte büyük kriz çıktı 'boşanıyorlar' dendi! Melek Mosso ile Serkan Sağdıç çiftinden yeni hamle

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.12.2024 09:56
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Geçtiğimiz yıl sevgilisi Serkan Sağdıç'la nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun eşinden boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bırakı ve bütün fotoğrafları sildi. Evlilikte büyük kriz çıktığı konuşulan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan yeni bir hamle geldi.

Evlilikte büyük kriz çıktı 'boşanıyorlar' dendi! Melek Mosso ile Serkan Sağdıç çiftinden yeni hamle

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıllık birlikteliğin ardından manken Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi. Mersin'de nikah masasına oturan ünlü çiftin evliliğinde kriz çıktığı ve boşanacakları söylentileri magazin gündemine bomba gibi düştü.

KRİZ AŞILDI

Sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silen ünlü çift birbirini takip etmeyi de bıraktı. Ancak Mosso ile Sağdıç'ın küskünlüğü uzun sürmedi.

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Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, aralarındaki krizi aşarak yeniden barıştı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladılar.

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Serkan Sağdıç, katıldığı bir davette eşi Melek Mosso ile neden küstüklerini açıklamazken boşanmanın söz konusu olmadığını şu sözlerle dile getirdi; "Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an bir şey diyemem. Alınan bir karar yok."

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OLAY 'PARA' İDDİASI

Ünlü televizyoncu Müge Dağıstanlı ikili arasındaki krizin 'para' kaynaklı olabileceğini söylemiş ve "Kulislerde konuşulan nedeni sizlere aktaralım" diyerek, şu açıklamaları yapmıştı:

"Melek Mosso ardı ardına sahnede büyük işler yapan biri, kaşesi yükseldi. Bütün sıkıntı burada Melek Mosso'nun iyi para kazanması, kariyerinin sürekli yıldız hale gelmesi. Eşinde ise faal bir şey yok! Başka bir işi olsaydı derdik. Tüm sıkıntı burada Melek Mosso'nun iyi para kazanması eşinin kendisine konserlerde yardım etmesi. Melek Mosso kısa bir süre önce bütün ekibini değiştiriyor. Her şeyi organize edecek kişiyi kardeşi olarak seçiyor bu durumda da bir kriz çıkıyor. Belki de o eşinin işlerini devralmak istiyordu..."

Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso serkan sağdıç
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