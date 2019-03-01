Evlilikte doğru bilinen 15 yanlış

Acıbadem Adana Hastanesi‘nden Psikolog Hande Nacar Baş, mutlu bir evliliğin herkese uygulanabilen sihirli bir sırrı olmadığını, yine de çatışmalarını birbirlerinden gizlemeyip karşılıklı iletişim kuran ve tartışmayı tercih eden çiftlerin evlilik uyumunun daha fazla olduğunu söyledi. Psikolog Baş, evlilikte doğru bilinen 15 yanlışı sıralayarak, çiftlere bu yanlışlardan kaçınmaları uyarısında bulundu. Psikolog Hande Nacar Baş, araştırmaların eşler arasında en çok, fikir alışverişi ve birlikte zaman geçirme konularında uyuşmazlık yaşandığını ortaya koyduğunu kaydetti. Çatışmaların olduğu, yani uyuşmazlıkların çiftler tarafından gizlenmeyip gündeme getirildiği evliliklerde sorunun konuşulması nedeniyle çözüme ulaşmasının daha olası olduğunu belirten Baş, "Bu tip evliliklerde boşanma oranlarının da daha az olduğuna dikkat çekiyor. Çiftlerin tartışmayı ya da kavga etmeyi ‘ilişki kalitesindeki düşüklük’ olarak nitelendirdiği evliliklerde ise boşanma kararı daha çabuk alınabiliyor" diye konuştu.

Karşılıklı emek vermek yerine düzen değiştirme isteği ağır basıyor

Günümüz dünyasında kişilerin hayatın bir defa yaşandığı inancıyla mutsuz oldukları an, içinde bulundukları düzeni değiştirmek istediklerini ifade eden Baş, “Bu bazen anne babanın yanından taşınmak, bazen de kötü gittiğine inanılan bir evliliği sonlandırmak şeklinde ortaya çıkıyor. Genellikle çocukken her istediklerini kolayca elde etmiş olan ya da "çatışma, tartışma bana göre değil" diyen bireyler evlilik hayatında sorunla karşılaştıklarında sorundan kaçma yolunu tercih edebiliyorlar” dedi.

Eş olmak birbirine duygusal yatırım yapmaktan vazgeçmek demek değil

Birbirini severek evlenen çiftlerin evlendikten sonra birbirlerine duygusal yatırım yapmaktan, emek vermekten ya da özen göstermekten vazgeçtiklerinde evlilikte yıpranmaların da başladığını belirten Baş, şunları kaydetti:

“Halbuki ilişki kalitesi sarsılmadan konuşmaya ve varsa çatışmaları çözmeye başlamak en doğrusu. Örneğin özel günlerin, pahalı olması hiç de şart olmayan ama anlamlı hediyelerle hatırlanması eşlerin birbirlerine özenini gösterebilecekleri bir alan. Ya da geçmişe takılıp kalmadan ve geçmişten gelen yükleri evliliğe yansıtmadan ilerlemek evliliğin uzun ömürlü olması şansını artırıyor.”