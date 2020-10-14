MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evlilikte kriz çıktı! Birbirlerini sildiler!

Evlilikte kriz çıktı! Birbirlerini sildiler!

14.10.2020 14:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Evlilikte kriz çıktı! Birbirlerini sildiler!

Geçen yıl aralık ayında dünyaevine giren oyuncu Naz Elmas ile iş adamı Erol Özmandıracı evliliklerinde kriz yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde şiddetli bir kavgaya tutuşan ve küsen eşler, sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın arasına kara kedi girdi. Çift, geçtiğimiz günlerde büyük bir kavgaya tutuşup küstü. Yaşanan olayın ardından çok sinirlenen Elmas ile Özmandıracı, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardı.

İMALI MESAJ PAYLAŞTI

Eşiyle arası bozuk olan Özmandıracı, sosyal medyadan imalı mesajlar göndermeyi de ihmal etmedi. Önceki gün deniz kenarında tek başına oturan ünlü iş adamı, "'İnsan ancak doğada tek başınayken huzur buluyor" yorumunda bulundu. Güzel oyuncu ile eşinin bu krizi aşıp aşamayacakları merak konusu oldu. (Gecce)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Alişan ile Buse Varol bebeklerinin ismini açıkladıAlişan ile Buse Varol bebeklerinin ismini açıkladı
Reytinglerde ilk sırada yeni bir dizi yer aldı!Reytinglerde ilk sırada yeni bir dizi yer aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti

Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti

Yılın aşk bombası! Didem Soydan böyle yakalandı

Yılın aşk bombası! Didem Soydan böyle yakalandı

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu

Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"

Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"

Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu

Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu

AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama

AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ermenistan'a bağış yapınca...

Ermenistan'a bağış yapınca...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Diğer Haberler

Seda Sayan Kadir Şeker’e verilen cezaya tepki gösterdi!

Kadir Şeker tepkisi dikkat çekti! ‘Üzgünüz’

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Alişan ile Buse Varol bebeklerinin ismini açıkladı

Alişan ile Buse Varol bebeklerinin ismini açıkladı

Deva Cassel annesi Monica Bellucci'nin izinde

Güzelliği anneden! Onun izinde gidiyor

1 milyon 250 bin TL'lik lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz kazası

Nazar değdi! 1 milyon 250 bin TL'lik lüks aracı...

Uzman Psikolog Esra Ezmeci kimdir? Psikolog Esra Ezmeci kaç yaşında ve aslen nereli? Psikolog Esra Ezmeci’nin biyografisi...

Uzman psikolog Alişan ve Demet Akalın’ın konuğu oldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.