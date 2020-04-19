Evlilikte mutluluğun altın kuralları

İki kişinin aşkla, heyecanla başlayan evliliğinde samanlık seyran olur ve imzalar atılır. Ya sonrası… Eşlerin birbirlerinin artılarını eksilerini görmeye başlamalarıyla çatışmalar kendini göstermeye başlar. Bu da umutla başlayan evlilikte, sevginin gücünün yavaş yavaş kaybolmasına neden olur. Aslında aranan mutluluğu ve zor sanılan evliliği çok kolay sürdürebilirsiniz. Mutlu bir evliliğe sahip olmak için yapmanız gerekenlere birlikte göz atmaya ne dersiniz? Bu kuralları sadece okumakla kalmayın, uygulayın da…

BİRBİRİNİZE KARŞI SAYGINIZI KAYBETMEYİN!

Her ilişkide olduğu gibi evlilikte de en önemli şeyin saygı olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Saygı tek başına evliliğin ömrünü uzatmaya yeterli olmasa da, diğer etkenleri besleyen bir etken. İyi ya da kötü sahip olduğu tüm özellikleri ile hayatınızı paylaştığınız insanın ne kadar değerli olduğunu, evliliğinizin her anında hatırlayarak yaşarsanız saygının kendiliğinden oluşmaya başladığını göreceksiniz!

GÜVEN OLMADAN ASLA

Bir evliliği uzun süreli kılan temellerden biri de eşlerin birbirlerine sonsuz güven duyabilmeleri. Eşinize asla yalan söylememeli ve ondan hiçbir şey gizlememelisiniz. Güven duygusu bir kez sarsıldığında, sevgi ve saygı sizi ancak bir yere kadar götürür.