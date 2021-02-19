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  4. Evlilikten memnun kalmak DNA'yla ilişkili!

Evlilikten memnun kalmak DNA'yla ilişkili!

19.02.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Evlilikten memnun kalmak DNA'yla ilişkili!

ABD'deki Arkansas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, belirli bir gendeki varyasyon evliliğin ilk yıllarında bağlanma ve ilişkiden memnun kalmayla bağlantılı.

Çoğu kişinin ilkin evlenmekten memnun olduğunu ancak bu hissin daha sonra azaldığını söyleyen doktor öğretim üyesi ve araştırmanın başyazarı Psikolog Anastasia Makhanova şöyle konuştu:

"İnsanların yeni evlendiği zamanda ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti zedeleyecek nedenlerden bazılarının genetik yatkınlık olup olmadığını öğrenmek istedik."

Saygın bilim dergisi Nature Scientific Reports'ta yayımlanan araştırmada, başka araştırmalarda verileri toplanan 142 yeni evli çiftin verileri incelendi. Katılımcıların DNA'sı evlendikten üç ay sonra toplanmış ve bu kişiler üç yıl boyunca 4 ayda bir ankete katılmıştı.

Verileri analiz eden bilim insanları, CD38 geninde meydana gelen CC varyasyonuna sahip kişilerin, evliliklerinden daha memnun olduğunu keşfetti. Bu kişilerin daha başarılı ilişkiler kurmayı sağladığı düşünülen güvenduyma ve bağışlama özelliklerinin daha iyi olduğu da ortaya çıktı.

EurekAlert'ün aktardığına göre, araştırma makalesinde "CC bireyleri, partnerlerine daha minnettardı, daha fazla güveniyordu, daha bağışlayıcıydı ve evliliklerinden AC/AA (varyasyonu) bireylerine göre daha memnundu" ifadeleri yer aldı.

Araştırma, CC varyasyonuyla evlilik memnuniyeti arasındaki bağlantıya işaret etse de Makhanova, bu durumun söz konusu varyasyona sahip olmayan kişilerin ilişkilerde başarısız olacağı anlamına gelmediğini söyledi:

"CC genotipine sahip olmayan kişiler probleme mahkum değil. Sadece bu konularda sorun yaşama ihtimalleri daha yüksek ve dolayısıyla biraz daha çalışmak zorunda."

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