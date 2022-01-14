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  4. Evliya Çelebi öve öve bitirememişti! 500 yıllık Deva Hamamı talan edildi

Evliya Çelebi öve öve bitirememişti! 500 yıllık Deva Hamamı talan edildi

14.01.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır ve çevresinde listelenen 30 tarihi hamamdan 16’sı yıkıldı, geriye kalanların birçoğu da harabeye döndü. Diyarbakır'ın en büyük hamamı olan 500 metrekare alana sahip Deva Hamamı ise defineciler tarafından tahrip edildi. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde öve öve bitiremediği tarihi hamamın sahibi Cuma Akgün, ''Deva Hamamı'nın restore edilmesi istiyoruz. Yaklaşık bir yıl önce hamamdaki kazılan yerleri kapattık. Tonlarca çöp çıkarıldı hamamdan'' dedi.

Evliya Çelebi öve öve bitirememişti! 500 yıllık Deva Hamamı talan edildi

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde öve öve bitiremediği tarihi Diyarbakır’daki Deva Hamamı, defineciler tarafından talan edildi. Hamamın sahibi Cuma Akgün, 500 yıllık tarihi hamamın turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi.

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HARABEYE DÖNDÜ

Diyarbakır ve çevresinde listelenen 30 tarihi hamamdan 16’sı yıkıldı, geriye kalanların birçoğu da harabeye döndü. Diyarbakır'ın en büyük hamamı olan 500 metrekare alana sahip Deva Hamamı ise defineciler tarafından tahrip edildi. Sur ilçesinde 16’ncı yüzyılda inşa edilen, kubbesi ve pencereleri sekizgen mimariyle yapılan hamamın, restore edilmesi istendi.

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''EVLİYA ÇELEBİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ''

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde öve öve bitiremediği tarihi hamamın sahibi Cuma Akgün, “Hamamın kubbesi pencereleri sekizgen mimariyle yapılmış. 27 yıl öncesine kadar kent halkının uğrak noktası olan, kültür mirası olan Deva Hamamı'nın restore edilmesi istiyoruz. Yaklaşık bir yıl önce hamamdaki kazılan yerleri kapattık. Tonlarca çöp çıkarıldı hamamdan. Amacımız bunun Diyarbakır'a, turizme kazandırılması” dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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