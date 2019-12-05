Evliya Çelebi’nin izinden Bursa

"Evliya Çelebi’nin rotası ile Bursa’yı keşfederken hayran kalmamak ne mümkün" ’Evliya Çelebi’nin izinde Bursa’ seyahati boyunca engin bilgilerini grupla paylaşan Bursa’nın Daveti kitabının da yazarı olan tarihçi Samet Altıntaş, "Çocukluk günlerimde dedem, abimle bizi Bursa’nın sokaklarında gezdirirdi. Türbeler, camiler, eski bahçeler çıkardı karşımıza. Şehrin resmi bu zamanlarda hafızama kazındı. Süleyman Çelebi Lisesi’nde okurken okulun eski bir tekke olduğunu da öğrenince böylesi bir tarihin içinde olmak geçmişe dair merakımı arttırdı, sonra şehrin kapıları benim için açılmış oldu. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesine başlangıç noktası olan Bursa’dan ilk seyahatini başlatması nedeniyle Evliya Çelebi’nin hayatı ve seyahatlerine yıllardır ilgi duyuyor, araştırmalar yapıyorum. Neredekal.com’un da Türkiye’yi keşfetmeye yönelik farkındalık seyahatlerine Bursa’dan ve Evliya Çelebi teması ile başlaması yollarımızı kesiştirdi. Evliya Çelebi’nin Bursa’daki ayak izlerini takip ederek, ziyaret ettiği tüm tarihi eserleri, caddeleri ve yürüdüğü yolları takip ederek, seyahatimizi Evliya’nın seyahatine ilk başladığı yer olan Emir Sultan Camii’nde gezimizi bitirip, büyülü bir işe imza attık. Yıllardır araştırmalarını yapıp, kitabını yazdığım bir tarih-kültür şehri Bursa’yı hep birlikte, böylesi kaliteli bir tema eşliğinde tanıttığımızdan dolayı memnuniyet duyuyorum." dedi.

"Türkiye’nin turistik güzelliklerine adanmış bir tanıtım elçiliği"

Gezinin ardından, Neredekal.com’un Kurucusu ve Genel Müdürü Özkan Hacıoğlu yaptığı açıklamada, "Oluşturduğumuz akım ile ’Önce Türkiye’yi Keşfet’ derken, keşfetmenin evrensel bir aktivite olduğunun da farkındalığıyla hareket ediyor. Elbette dünyayı da keşfetmek gerekiyor. Ancak; bu işe önce yaşadığın yerden başlamanın, önce kendi özünü öğrenmenin ve dünyayla bir kıyas yapmadan önce kendi ülkeni iyice tanımanın gerekliliğinin altını da çizmek istiyoruz. İşte bu nedenle, herkesi önce Türkiye’yi keşfetmeye davet ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında VIP araçlarla transfer hizmeti veren değerli partnerimiz Progo Travel’ın ulaşım desteği ve tarihçi Samet Altıntaş önderliğinde basın mensupları ile sosyal medya takipçilerimize hafta sonu için düzenlediğimiz Evliya Çelebi’nin izinde Bursa gezisi ile de bunu yaşatmayı amaçladık. Seyahatseverlerin sıradan bir şehir gezmesi yaparak sadece gidilen yeri görmelerinden ziyade, farklı bir pencereden bakarak o şehrin tarihi dokusuyla bütünleşip zamana yolculuk etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Böylelikle, ziyaret edilen yer yıllarca akıllardan çıkmayacak değerli bilgilerden oluşan gerçek bir yaşam deneyimi sunabilir. Bazı şehirler, ilçeler veya kasabalar sıklıkla ziyaret ediliyor olabilirler. Böyle yerlere giderken de ön araştırma yapıp, gidilen yerin tarihi, kültürel, sanatsal yönleri değerlendirilmeli, hatta insanlarının o şehre kattıkları değer göz önüne alınarak bir tema üzerine gezilirse, seyahat işte o zaman sıradan bir yer değiştirmeden ziyade bizlere deneyim dolu, unutulmayacak keyifli anılar bırakacaktır." ifadelerini kullandı.

