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Evliyaoğlu’ndan arıcılara kışlatma uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:51 | Son Güncelleme

Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Arıcılıkta Kış kayıplarını azaltmanın tamamen sonbahar bakımı ile ilgili olduğunu söyledi.Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, kışlatma dönemindeki yapılması gerekenlerle ilgili olarak üyelerin bilgilendirildiğini ifade etti.Bakanlık tarafından Kafkas arı ırkı Gen Merkezi olarak kapalı alan ilan edilen Ardahan’da, Kafkas arı ırkı Ardahan ve Bakanlığın serbest bıraktığı Artvin ilinde kışlatılabileceğini söyleyen Evliyaoğlu, ’’Şu anda artık kovanlarımız kışa hazır.

Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Arıcılıkta Kış kayıplarını azaltmanın tamamen sonbahar bakımı ile ilgili olduğunu söyledi.
Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, kışlatma dönemindeki yapılması gerekenlerle ilgili olarak üyelerin bilgilendirildiğini ifade etti.
Bakanlık tarafından Kafkas arı ırkı Gen Merkezi olarak kapalı alan ilan edilen Ardahan’da, Kafkas arı ırkı Ardahan ve Bakanlığın serbest bıraktığı Artvin ilinde kışlatılabileceğini söyleyen Evliyaoğlu, ’’Şu anda artık kovanlarımız kışa hazır. Kovanda kullandığımız köpük, bez parçasıyla sarılarak arıda bölme tahtası olarak kullanılır. Şu anda kışa hazırlamış olduğumuz arılı kovanlarımız 7 çerçeveden ibaret ve boş çerçeveleri yanından çıkartıyoruz ki arı kışın derli toplu ve sağlıklı bir şekilde ilkbahara çıksın. Ve içerisinde bal miktarı kışlık yiyeceği çok iyi olduğu için takviye herhangi bir yiyecek vermiyoruz. Bu haliyle artık arımızı kışlatmaya sokacağız. Arıcılarımızın bir kısmı kışlatma için Artvin ilini tercih ederken, bir kısım arıcı kışlatmayı arılıklarının bulunduğu alan olan dışarıda kışlatmakta ve bazı arıcılarımız ise kapalı alanlarda kışlatmayı tercih ederler’’ ifadelerini kullandı.
Evliyaoğlu kışlatma dönemiyle ilgili yapılması gerekenleri şöyle anlattı, "Bal’da hasat dönemi bittikten hemen sonra kovanları bakıma alıyoruz. Arılı kovanlarımız kışlatmaya alınmadan: Arı hastalıkları ile ilgili mücadele edilerek, arı kolonilerinde kışlık yiyeceğin olup olmadığı kontrol edilir. Bu kontrolleri yaptıktan sonra kış hazırlıklarını tamamlamış oluyoruz. Biraz önce de kovanda gösterdiğim gibi yanında boş çerçeveler alınacak, kışlık yiyeceğin olup olmadığı kontrol edilerek balı bol olan kolonilerdeki çerçeveleri alıp balı az olan kolonilere verdiğimiz zaman kolonilerdeki kışlık bal ihtiyacı karşılanmış olur. Öyle de olmasa havalar soğumadan önce yine bal ihtiyacı olan kolonilere 2 şeker ölçü suyla şurup yapılarak verilir. Bu uygulama ile arıların kışlık ihtiyacı giderilmiş olur.’’
Bal ile beslenme
Arıların kışlık ihtiyacını gidermek için bal yönteminin de kullanıldığını söyleyen Evliyaoğlu, ’’Şurupla beslenme yöntemi 2 ölçü 1 şeker 1 suyla yapılan bir yöntem. Ve ya istersek pudra şekeri balla yoğrulmuş kendimizin yapmış olduğu ve kek adını verdiğimiz bir yiyecekle kışlık ihtiyacını gideriyoruz. Arı keklerini kovanlarımıza koyuyoruz, ondan sonra naylon örtüyoruz ve bezle kapatarak kovanlarımızı kışlatmaya hazırlıyoruz’’ şeklinde konuştu.
Evliyaoğlu, ’’Tarım Bakanlığı almış olduğu karar ile 2 ili koruma altına almıştır. Kafkas arısı il dışına çıktığı zaman geriye dönüşü olmuyor. Bu nedenle kendi imkanlarımızla kışlatmalarımızı yapmaktayız’’ dedi.

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