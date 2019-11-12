Evo Morales: "Beni teslim edene 50 bin dolar ödül verilecekti"

Bolivya'da ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, "Meksika Devlet Başkanı benim hayatımı kurtardı, bunun için minnettarız. 9 Kasım Cumartesi günü Cochabamba'ya geldiğimde bir ordudan bir güvenlik görevlisi, beni teslim edene 50 bin dolar ödül verileceğine dair yazılan mesajları bana gösterdi." dedi.

Meksika'nın iltica teklifini kabul eden Morales, ülkenin başkenti Meksiko'ya ulaştı. Morales, basına yaptığı açıklamada, "20 Ekim'de düzenlenen seçimlerde ilk turdaki zaferimizin ardından darbe başladı. Maalesef bu sivil-politik darbeye bazı polisler de katıldı." diye konuştu.

Muhalefet yanlılarının kundaklama ve yağmalama eylemlerine dikkati çeken Morales, "Gözdağı ve tehditlerle Sucre ve Potosi Belediye Başkanlarını, Potosi Eyaleti Valisini istifa etmeye zorladılar. Onlar, korktukları için istifa etmediler. Yöneticiler istifa edene kadar ailelerine, çocuklarına karşı şiddet eylemleri düzenlendi, rehin alma hatta yakmakla tehdit ettiler. Biz daha fazla kan dökülmesin, çatışma olmasın diye istifa etmeye karar verdik." ifadesini kullandı.