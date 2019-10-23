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Evo Morales: “Bolivya darbe tehdidi altında”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 15:51 | Son Güncelleme

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinde darbe girişimi olduğunu iddia ettikten sonra demokrasiyi savunmak için olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.Bolivya’da Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerden sonra başlayan gerginliklerin ardından bu sabah erken saatlerde tüm kanalların ortak yayınladığı canlı yayına çıkan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, uluslararası destek ile sağcı muhaliflerin kendisine karşı bir darbe hazırlığı içinde olduklarını iddia ederek olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.Üç gün önce yapılan seçimden zaferle ayrıldığını ve halkın kendisini dördüncü kez Bolivya’yı yönetmesi için seçtiğini açıklayan Morales, “Yarım milyondan fazla oyla kazandık.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinde darbe girişimi olduğunu iddia ettikten sonra demokrasiyi savunmak için olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.
Bolivya’da Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerden sonra başlayan gerginliklerin ardından bu sabah erken saatlerde tüm kanalların ortak yayınladığı canlı yayına çıkan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, uluslararası destek ile sağcı muhaliflerin kendisine karşı bir darbe hazırlığı içinde olduklarını iddia ederek olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.
Üç gün önce yapılan seçimden zaferle ayrıldığını ve halkın kendisini dördüncü kez Bolivya’yı yönetmesi için seçtiğini açıklayan Morales, “Yarım milyondan fazla oyla kazandık. Harika bir zafer. Ekonomik büyümeyi garanti ettik, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik getirmek istedik. Ama halkın iradesine karşı çıkan uluslararası güçler, sağcıları kullanarak darbe girişiminde bulunuyor” diyerek OHAL ilan ettiğini duyurdu.
Bolivya’da Pazar günü yapılan seçimin ardından oyların yüzde 95’i sayılmış ve Devlet Başkanı Morales yüzde 46 oy alırken, sağcı muhalif Carlos Mesa ise yüzde 37’de kalmıştı. Yüksek Seçim Kurulu güvenlik gerekçesiyle oy sayımını durdurunca, protestocular seçime hile karıştırıldığını iddia ederek oy kullanma materyallerinin depolandığı bölgelere saldırmaya başlamıştı. Pazartesi gününden bu yana Bolivya’da protestolar yapılıyor.

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