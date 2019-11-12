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Evo Morales Bolivya'dan ayrılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 05:03 | Son Güncelleme

Evo Morales Bolivya'dan ayrılıyor

Bolivya'da ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını açıkladı.

Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika'ya teşekkür ederek, "Kardeşlerim, Meksika'ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim." ifadelerini kullandı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, düzenlediği basın toplantısıyla ülkesinin yaptığı iltica teklifini Morales'in kabul ettiğini ve Meksika'nın göndereceği askeri uçakla ülkeye getirileceğini açıklamıştı.

Bu arada, Meksika, Bolivya'da Morales'i istifaya götüren süreci "darbe" olarak değerlendiren ülkeler arasında yer alıyordu.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, ülkedeki muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordunun talebi ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya'daki kriz Evo Morales

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