Evo Morales: Bolivya'nın istifaya zorlanan Devlet Başkanı kimdir?

Evo Morales, ülkenin batısındaki Oruro bölgesinde doğdu. Ailesi bölgenin en geniş yerli ailelerinden olan Aymara ailesiydi.

Morales'in siyasi kariyeri, ülke ve Latin Amerika tarihi açısından önemli görülen birkaç dönüm noktasıyla inşa edildi.

Protestocuların çağrılarına haftasonu Genelkurmay Başkanı da "İstikrarın sağlanabilmesi için Devlet Başkanı istifasını vermeli" açıklaması da eklendi.

Morales seçimi ilk turda kazandığını iddia etse de, seçimlere yolsuzluk karıştığını iddia eden muhalefetin büyük tepkisini çekti. Morales'in rakibi Carlos Mesa adaletsizlik yapıldığını savundu ve ülke haftalarca sokak gösterilerine sahne oldu.

Morales, Anayasa Mahkemesi'nin devlet başkanlığı süresini kısıtlayan yasada değişiklik yapmasıyla Ekim 2019 seçimlerinde dördüncü defa devlet başkanlığı için yarıştı.

Latin Amerika'nın en uzun süre görevde kalan ve ilk yerli devlet başkanı olan Evo Morales, 14 yıl Bolivya'yı yönetti.

İlk siyasi deneyimi, koka ağacı üreticilerinin oluşturduğu bir sendikayla başladı. Kokain üretiminde kullanılan koka, binlerce yıl And Dağları'nda dini amaçlarla, hastalıklarla mücadelede ve hafif uyarıcı etkisinden faydalanmak için kullanılırdı.

Morales devlet başkanlığına ilk olarak 2002 yılında aday oldu. Vaatlerinin başında Bolivya'nın yerli halkının ülke yönetimindeki çıkarlarını koruma ve savunma geliyordu. Yerli halk yüz yıllar boyunca yabancılaştırılmış ve ayrımcılığa uğramıştı.

Morales'in vaatleri, devlet başkanlığına ilk adaylığında beklediği başarıyı getirmedi ama ikinci denemesinde, Aralık 2005'te sandıktan birinci çıkıp devlet başkanı oldu.

İktidara geldiğinde yaptığı ilk işlerden biri yeni anayasa üzerinde çalışmaktı. Yeni anayasa Bolivya'yı 'çok uluslu' ve ülkenin farklı etnik gruplarını da daha iyi yansıtması için 'laik' devlet olarak tanıdı.

Morales, koka çiftçilerinin hakları için de mücadele etmeye devam etti. Koka yetiştirmenin yasal statüsünü korudu ve ABD'nin koka üretiminin tamamen durdurulması baskısına rağmen ticaretinin yapılabilmesi için de yeni düzenlemeler devreye soktu.