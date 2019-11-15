Evo Morales: "Demokrasinin iyiliği için seçimlere katılmayabilirim"

Bolivya'da istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinde düzenlenecek erken seçimlere demokrasinin iyiliği için katılmayabileceğini açıkladı.

Bolivya'da seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa eden Morales, iltica ettiği Meksika'nın başkenti Meksiko'da Reuters'a yaptığı açıklamada, "Demokrasinin iyiliği için eğer seçimlerde yer almamı istemiyorlarsa, katılmamak benim için problem olmaz. Sadece neden bu kadar 'Evo korkusu' var bunu merak ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Devlet Başkanı Morales'in, yardımcısının ve senato başkanının istifa etmesinin ardından Bolivya'da ülkeyi erken seçime götürmek üzere geçici devlet başkanlığı görevine Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Muhalif Jeanine Anez getirilmişti.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar, karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.