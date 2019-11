Evo Morales: Her an Bolivya'ya dönebilirim

"Şimdi seçimler Evo'suz yapılacak diyorlar. Neden korkuyorsunuz Evo'dan söyleyin" diyen Morales, Bolivya'da yapılacak seçimlere katılmaya her şekilde hakkı olduğunu söyledi:

Bolivya'yı neden terketti?

Mülakat sırasında yer yer öfkelenen Morales, bu noktada, "Bakın, insan olan bunu anlar" diye konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"9 Kasım günü, Chimore'ye vardım ve güvenlik güçleri, 'Bana Evo'yu getirin, operasyona başlayın' diye bir mesaj aldıklarını bildirdiler.

"Öldüğümü mü görmek istersiniz? Gazeteci olarak cevap verin. Evo'nun öldüğünü mü görmek isterdiniz?"

Morales, başına 50 bin dolar ödül konduğuna ilişkin bazı mesajlar gördüğünü de kaydetti.

Ne yapacak?

"Dünyanın her yerinde darbeyle karşı karşıya kalanlar direnir. Biz durumun yatışmasını ve diyalogla çözülmesini istiyoruz" diyen Morales, henüz ülkesine dönüş için kafasında bir tarih bulunmadığını ama her an Bolivya'ya dönebileceğini söyledi.