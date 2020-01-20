Evo Morales, seçimlerde partisini temsil edecek adayları açıkladı

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, mayıs ayında yapılacak genel seçimler için partisinin devlet başkanı ve başkan yardımcısı adayını açıkladı.

Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kampanya yöneticiliğini yürüttüğü Sosyalizm Hareketi Partisinin (MAS), 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde başkan adayının Luis Arce olduğunu duyurdu.

Parti yöneticileriyle uzun süren bir toplantı yaptıklarını belirten Morales, "MAS ve Birlik Paktı yöneticileri liderleriyle yapılan 2 günlük yoğun tartışmaların ardından seçimleri kazanacağımız birlik formülü seçildi. Luis Arce Catacora Devlet Başkanı, David Choquehuanca Devlet Başkanı Yardımcısı." ifadesini kullandı.

Morales'e yakın isimlerden 57 yaşındaki Arce, Morales'in devlet başkanlığı yaptığı 3 dönemde de belirli sürelerle Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Bu arada, cuma günü, aralarında MAS milletvekillerinin bulunduğu Birlik Paktı'na yakın isimler, genel seçimlerde MAS'ın devlet başkanı adayının David Choquehuanca olacağını ifade etmişti.