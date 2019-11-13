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Evo Morales: "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 04:40 | Son Güncelleme

Evo Morales: "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı"

Bolivya'da muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanı ilan edilmesine ilişkin, "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı." ifadesini kullandı.

Morales, Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in önce Senatörler Meclisi Başkanı, ardından da geçici devlet başkanı ilan edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bolivya'da halkın iradesine saldırıldığını belirten Morales, "Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı. Sağcı darbeci bir senatör, önce kendini Senato Başkanı, ardından da yasama çoğunluğu olmadan etrafında bir grup suç ortağı ve halka baskı yapan güvenlik güçlerinin eşliğinde Bolivya'nın Geçici Devlet Başkanı ilan ediyor. Bu darbe, polis ve darbe için kullanılan askerlerin öldürdüğü kardeşlerimizin üzerine yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Morales, Anez'in başkanlık görevini üstlenmesinin Bolivya anayasası ve yasama meclisi normlarına aykırı olduğunu savundu.

İstifa etme sürecinde büyük rol alan muhalif Carlos Mesa ve sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kentindeki lideri sağcı muhalif Fernando Camacho'ya ilişkin de Morales, şunları kaydetti:

"Carlos Mesa, demokrasiyi yerle bir ediyor ve halkı katlediyorsun. Senin tarihe bırakacağın miras budur. Fernando Camacho, Bolivya'yı bölmek, bölgesel onur değildir. İncil, Bolivyalıları öldürmek için kullanılamaz. Bolivya'yı mahvetmeyi bırakın."

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini belirtmişti.

Morales, ülkedeki muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordunun talebi ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa ettiğini açıklamıştı.

Bolivya'da Morales'in istifa sürecini "darbe" olarak nitelendiren ülkeler arasında yer alan Meksika'nın iltica teklifini kabul eden Morales, Meksika'ya gitmişti.

ALP Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Anez, ALP'de düzenlenen ve Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi mensuplarının katılmadığı için çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

Başkanlık yemini etmesinin ardından elinde büyük bir İncille devlet başkanlığı sarayına giren Anez'e eşlik eden kalabalığın, "İncil saraya geri döndü" sloganı atması dikkati çekmişti.

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Bolivya'daki kriz Evo Morales Jeanine Anez

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