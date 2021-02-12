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Evrakı eksik olan cezayı yedi

12.02.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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İnegöl ilçesinde trafik ekipleri farklı noktalarda uygulama yaptı.

İnegöl ilçesinde trafik ekipleri farklı noktalarda uygulama yaptı. Gelen araç ve motosikletler tek tek durdurularak incelendi. Evrakları eksik sürücülere ise ceza yağdı.
Alanyurt yolunda trafik ekipleri genel uygulama yaptı. Ekipler tarafından gelen araçlar ve motosikletler durduruldu. Sürücülerin evrakları kontrol edilerek sorgulamaları yapıldı. Uygulama noktasını görüp kaçan sürücüler ise ara sokakta bekleyen sivil ekipler tarafından yakalandı. Trafik ekipleri evrakları eksik olan çok sayıda sürücüye ceza kesti. Yapılan uygulamalarda motosiklet sürücülerinin ehliyetsiz olmaları ve bir çok aracın da sigortasız olması dikkat çekti. Ekipler ilçenin farklı noktalarında gün boyunca denetimlerini sürdürecek.

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