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Evrakları bilerek geç getirdiğini iddia ettiği ağabeyinden davacı oldu

05.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir vatandaş, gelen resmi evrakları ve tebligatları kendisinden önce ele geçirerek, itiraz süresi tarihi bittikten sonra ulaştırdığı iddiası ile ağabeyi hakkında suç duyurusunda bulundu.Muğla’nın Fethiye ilçesinde yıllardır kendisine geç gelen resmi evrakların geç gelme sebebinin ağabeyi olduğunu öğrendiğini iddia eden Halit Çet, "Bana itiraz süresi bittikten sonra ulaşan resmi evraklar ve tebligatlar nedeni ile hem maddi hem de manevi açıdan sıkıntılar çektim.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir vatandaş, gelen resmi evrakları ve tebligatları kendisinden önce ele geçirerek, itiraz süresi tarihi bittikten sonra ulaştırdığı iddiası ile ağabeyi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yıllardır kendisine geç gelen resmi evrakların geç gelme sebebinin ağabeyi olduğunu öğrendiğini iddia eden Halit Çet, "Bana itiraz süresi bittikten sonra ulaşan resmi evraklar ve tebligatlar nedeni ile hem maddi hem de manevi açıdan sıkıntılar çektim. Bunu bana kardeşimin yapması beni derinden etkiledi" diyerek Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
Ağabeyi ile uzun zamandan bu yana konuşmadıklarını dile getiren Çet, "Benim ikametim Fethiye’nin Menteşe Mahallesi’nde. Uzun zamandan bu yana bana gelmesi gereken resmi tebligatlar, ne hikmetse bana değil, Seydikemer ilçesinde yaşayan annemin adresine geliyordu. Fakat bu evraklar, benim itiraz süremden sonra anneme ulaşıyordu. Anneme ’Bunu kim getirdi?’ diye sorduğumda benden iki yaş büyük olan ağabeyimin getirdiğini söylüyordu. Ben de bu durumu ağabeyime sorduğum zaman ’Benim haberim yok’ diyordu. Elimde kanıtlayıcı bir belgem olmadığından dolayı bir şey yapamıyordum. Nasıl oluyorsa bana gelen resmi evrakların resmi itiraz süreleri sona erdiği günün hemen ertesi günü bu evraklar bana yakınlarım aracılığı ile ulaşıyordu. Son olarak eşimin çalıştığı iş yerine ağabeyim, bana gelen son evrakın yine son gününü geçirerek getiriyor. Eşim o esnada iş yerinde olmadığı için orada çalışan başka bir bayan arkadaşa bana o evrakı bırakması için zorla veriyor. O tebligat zarf içerisinde bile değil, iki kağıt olarak bırakıyor. Yani önce açıp okuyor ve itiraz gününü geçirerek bana ulaştırtıyor. Bu durum en son kamera kayıtlarına da yansıyor ve durumu ben öğreniyorum. Yıllardan bu yana bu belgelerin elime geç geçmesi sonrası hem maddi hem de manevi olarak zararlar çektim" dedi.
Ağabeyine evrakların nasıl ulaştığına da çok şaşırdığını ifade eden Çet, "Ağabeyim postaneden emekli oldu. Büyük ihtimal orada görüşmekte olduğu yakın arkadaşı ve arkadaşları var. Onlar da aramızdaki husumeti bilmediği için güvenerek, evraklarımı bana ulaştıracağı düşüncesi ile teslim ediyorlardı" şeklinde konuştu.

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