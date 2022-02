Evreniyle sizi içine çekip gerçek dünyadan uzaklaştıracak en iyi çizgi romanlar

Çizgi romanların en büyük avantajı, karakterlerin olaylar karşısındaki mimik ve davranışlarını okuyucuya göstererek hissettirmesi. Bu sayede çok daha gerçekçi ve keyifli bir okuma deneyimi yaşanıyor. Üstelik seri olarak devam eden çizgi romanlar her cilt sonunda heyecan dozunu en yüksek seviyede tutmayı başarıyor. Rahat okunuyor oluşu da her yaş grubu tarafından sevilerek takip edilmelerini sağlıyor. Siz de bu maceraya atılarak çizgi romanlarınızı kütüphanenizde sergileyebilir ve istediğinizde tekrar tekrar açıp okuyabilirsiniz. Çizgi romanlar sayesinde Batman'le Gotham şehrinde gezinebilir, Sandman serisiyle büyü ve kabuslarla dolu bir evrene adım atabilirsiniz. The Witcher Camlar Konağı'nda tekinsiz bir serüvene tanık olabilir, Gesar'la Türk mitolojisinden izler taşıyan bir çizgi roman serüvenini keşfedebilirsiniz. Haydi, çizgi romanları beraber inceleyelim!

1. Gotham sokaklarında tekinsiz bir macera: Batman Gecegezen

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Batman ve Gotham şehri hayranları için önerilen çizgi romanlar arasında yer alan Batman Gecezegen, okuyucuları gizemli bir yolculuğa çıkartıp Arkham Akıl Hastanesine kadar götürüyor. Gotham şehrinin en karanlık sokaklarında hüküm sürmeye başlayan Gecegezenler adlı bir çete, Gotham şehrine korku saldığı gibi şehrin önde gelen elit insanlarının da peşine düşüyor. On sekizinci yaş günü şerefine parti veren Bruce Wayne, dönüş yolunda aldığı karar nedeniyle Gecegezen çetesinin ilgi odağı haline geliyor. Aynı zamanda yolu Arkham Akıl Hastanesine düşen Bruce Wayne, burada hem Madeleine Wallace adlı acımasız bir katille tanışıyor hem zorlu bir bulmacayla karşı karşıya kalıyor. Yeni dostluk ve bulmacayla beraber ortaya çıkan sırlarsa Gotham şehrini dize getirmek için bir fırsat sunuyor.

2. Avengers ekibi büyük bir tehditle burun buruna: Avengers Dağıldı

Marvel evreni tutkunları için en popüler çizgi romanlar arasında bulunan Avengers Dağıldı, dünyanın güçlü kahramanlarının yer aldığı bir ekipte bu zamana kadar meydana gelen belki de en kötü olayı konu ediniyor. Sarsıcı gelişmeler ve büyük bir trajediyle karşı karşıya kalan Avengers ekibi, parçalanmanın eşiğine geliyor. Avengers ekibini dağıtabilecek kadar güçlü düşmanlar ve birçok gizemle dolu çizgi romanda ekibin her üyesinin tehlikelerle burun buruna kalacağı heyecanlı bir macera okurlara sunuluyor. Tüm bu olumsuz durumların arkasında kimlerin bulunduğu ve amaçlarının ne olduğu ise merak duygusunu başarıyla yüksek tutuyor.

Sevgililer Günü’ne özel fırsatları keşfedin

3. Unutulmaz bir çizgi roman: Swamp Thing

En yaratıcı konuya sahip çizgi roman çeşitleri arasında öne çıkmayı başaran Swamp Thing, ilgi çekici konusunun yanı sıra gerilim ve korku motifleri sayesinde okuyucuya tarifsiz bir okuma deneyimi sunuyor. Bataklıktan yayılarak tüm şehri ele geçirmeye başlayan ölümcül bir virüsü konu alan Swamp Thing, her sayfasında heyecan ve gerilim duygularının iliklerinize kadar hissetmenizi sağlıyor. Ünlü İngiliz yazar Alan Moore'un gençlik döneminde yazdığı çizgi roman, akıldan çıkmayacak kadar başarılı çizimleri ve etkileyici konusu sayesinde gotik korku türünün unutulmaz örnekleri arasında yer alıyor.

Çizgi romanlarıyla öne çıkan Alan Moore'un daha fazla eserine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Çizgi roman olarak da nefes kesici: Fahrenheit 451

Bilim kurgu edebiyatı söz konusu olduğunda en iyi romanlar arasında yer alan Fahrenheit 451, çizgi roman uyarlamasıyla da okurları etkileyerek öne çıkmayı başarıyor. Unutulmaz distopyalar arasında yer alan Fahrenheit 451, kitapların yasaklandığı ve bulunduğu yerde yakılarak imha edildiği bir evrende geçiyor. Üstelik kitapları yakarak imha etme görevini itfaiyeciler üstleniyor! Görevi kitapları yakmak olan itfaiye eri Guy Montag, yapmak zorunda olduğu iş ve kendi doğruları arasında büyük bir çatışma yaşıyor. Yakması gereken bir kitabı saklayan Guy Montag, tehlikeli bir maceraya atılıyor. Başarılı çizimleriyle okurların beğenisini kazanan Fahrenheit 451, en iyi çizgi romanlar arasında gösteriliyor.

5. Yolculuk başlıyor: Vaiz 1 Teksas Yolları

Mutlaka okunması gereken çizgi romanlar arasında yer alan Vaiz 1 Teksas Yollarında, ilgi çekici konusu ve kendine özgü çizimleriyle okurların beğenisini kazanıyor. Küçük bir kasabanın rahibi Jesse Custer, inancını kaybetmek üzereyken sıra dışı olaylarla karşılaşıp kendini bambaşka bir maceranın içerisinde buluyor. Yarı melek yarı şeytan formundaki canavar Yaratılış, eski sevgilisi Tulip ve İrlandalı alkolik vampir Cassidy'i yanına alan Vaiz Jesse, Tanrıyı bulmak için Teksas'tan New York'a kadar yolculuk ediyor. Çizgi roman tarihinin en başarılı serileri arasında gösterilen Vaiz, sert ve kara mizahla donatılmış anlatımı sayesinde okurları eğlendirmeyi başarıyor.

6. Soluksuz okunacak bir çizgi roman: Mezarlarınıza Tüküreceğim

Boris Vian'ın unutulmaz romanı "Mezarlarınıza Tüküreceğim", başarılı çizgi roman uyarlaması sayesinde romandaki sert ve tepki içerikli cümlelerin kaliteli görsellerle daha ilgi çekici halde okurlara sunulmasını sağlıyor. Lee Anderson'ın melez abisi beyaz bir kıza aşık olduğu için korkunç şekilde linç edilip öldürülüyor. Bu korkunç olay yüzünden kasabayı terk etmek zorunda kalan Lee Anderson, her ne kadar güzel yaşantıya sahip olsa da abisinin ölümünü bir türlü unutamıyor. Aklını tek bir düşünce kurcalıyor, intikam. Lee Anderson'un abisi için çıktığı intikam yolculuğu, okurlara soluksuz bir macera sunuyor. Boris Vian'ın ırkçılık ve şiddet gibi konuları eleştirmek için kaleme aldığı Mezarlarınıza Tüküreceğim, çizgi roman haliyle çok daha merak uyandırıcı bir şekilde adından söz ettiriyor.

7. Çizgi roman tarihinde devrim: Watchmen

80'li yılların ortasında çizgi roman tarihinde devrim yaratmayı başaran Watchmen için en iyi çizgi roman serisi desek yanlış olmaz. Watchmen evreninde yer alan karakterlerin derinliği ve psikolojilerinin gerçekçi bir şekilde yansıtılması birçok okur tarafından takdir ediliyor. Aynı şekilde sıra dışı olaylar da son derece gerçekçi bir kurguda anlatıldığından keyifli bir çizgi roman deneyimi yaşanıyor. Bir cinayet öyküsü olarak başlayan Watchmen, tüm gezegeni tehdit eden komployu ortaya çıkararak nefes kesici maceranın kapılarını aralıyor. HUGO, LOCUS ve EISNER ödülleriyle öne çıkan Watchmen, çizgi roman severlerin mutlaka okuması gereken eserler arasında yer alıyor.

8. Kabuslar ve büyüler eşliğinde bir seri: Sandman 1: Prelüdler & Noktürnler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

En sevilen yazarlar arasında yer alan Neil Gaiman'ın ustalığını konuşturduğu Sandman 1: Prelüdler & Noktürnler, okuyucularına keyifli zaman vadediyor. Rüyalar ve kabuslar arasında bir evren sunan ve en iyi çizgi romanlar arasında yer alan eser, büyüleyici ve karanlık atmosferi sayesinde okurların her sayfasını merak içinde çevirdiği bir çizgi roman olarak öne çıkıyor. Modern ve antik mitolojilerden beslenen çizgi roman, zengin evreniyle birçok okurun beğenisini kazanıyor. İthaki Yayınları tarafından yayınlanan eser, canlı renkleri ve özenli baskısı sayesinde keyifli bir çizgi roman deneyimi yaşatıyor.

Ayrıca Neil Gaiman'ın imzasını taşıyan birbirinden başarılı daha fazla kitaba ulaşmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

9. Witcher evrenini keşfedin: The Witcher Camlar Konağı

Kitap, oyun ve dizileriyle öne çıkan The Witcher evreni ve Rivialı Geralt karakteri, çizgi roman sevenler için de keyifli bir serüven sunuyor. The Witcher Camlar Konağı, canavar avcısı Rivialı Geralt'ın içinde bulunduğu nefes kesici maceralardan oluşuyor. Tekinsiz Kara Orman yolundan geçmesi gereken Rivialı Geralt, zor durumdaki bir balıkçıyla karşılaşıyor. Camlar Konağı adlı son derece uğursuz bir mekanda intikam hırsıyla yanıp tutuşan balıkçı, karısına ait bir ceset olduğunu söylüyor ve Rivialı Geralt'ın ölümle burun buruna kalacağı maceraya girmesine sebep oluyor. Camlar Konağı'na adım atan Geralt, koca bir yaratık ordusu ve korkunç gizemle karşı karşıya kalıyor. The Witcher evrenini sevenlerin veya bu evrenle tanışmak isteyenlerin kaçırmaması gereken eser, en güzel çizgi romanlar arasında bulunuyor.

10. Türk mitolojisi ve çizgi roman bir arada: Gesar YOKBOL Başlıyor

Türk çizgi roman önerileri arasında zengin kökleri ve başarılı anlatımıyla öne çıkmayı başaran Gesar YOKBOL Başlıyor, en keyifli çizgi romanlar arasında yer alıyor. Türk mitolojisinden izler taşıyan çizgi roman, Tanrı Ülgen ve Erlik Han arasındaki kan davasının amansız boyutlara ulaşması sonucu tüm galaksiyi kapsayan ve evrenin en karanlık noktalarına kadar ulaşan bir kaosu konu ediniyor. Ak ve Kara orduların bitmek bilmeyen savaşı tüm evreni kasıp kavururken gezegenlerde yeraltından fırlamış yaratıklar da korku dolu anlar yaşanmasına eden oluyor. Her yerde korkunç savaşlar sürerken göçebe uzay filolarıyla yola çıkan Zümrüt Orda Kağanı Gesar, evreni savaşlardan sıyıracak yeni bir yol arayışına giriyor. Tanrıların şafağı yükselirken efsaneler yankı bulmaya başlıyor. Bazıları tüm savaşları sona erdirecek savaşın eşikte olduğunu söylerken bazıları da Tanrıların sonunu getirecek kurtuluşun çok yakın olduğundan bahsediyor.

11. Koleksiyonluk bir çizgi roman: Star Wars Darth Maul-Dathomir'in Oğlu

Star Wars evreninin en ilgi çekici karakterleri arasında yer alan Darth Maul'a odaklanan Star Wars Darth Maul-Dathomir'in Oğlu, koleksiyonluk çizgi romanlar arasında bulunuyor. Dathomir'li eski bir Sith Lordu olan Darth Maul, ikili ışın kılıcı kullanması ve Obi-Wan Kenobi ile gerçekleştirdiği nefes kesici mücadele sebebiyle adından sıklıkla söz ettiriyor. Star Wars Darth Maul-Dathomir'in Oğlu adlı çizgi romanda tüm galaksiye kafa tutmaya karar veren Darth Maul, ittifaklar gerçekleştirerek güçlü bir ordu kuruyor ve önüne kim çıkarsa çıksın yenmeyi hedefliyor. Star Wars Klon Savaşları filminde bahsedilen ancak gösterilmeyen detayları ele alan eser, çizgi roman hayranlarına nefes kesici bir macera sunuyor.

12. Amansız bir mücadele: Fantastik Dörtlü

En sevilen çizgi roman çeşitleri arasında öne çıkmayı başaran Fantastik Dörtlü, sevimli ve canlı çizimleri sayesinde Marvel'ın en iyi çizgi romanları arasında yer alıyor. Günün birinde kapısı Karanlıklar Hükümdarı tarafından aniden çalınan Fantastik Dörtlü ekibi, aksiyon dolu bir maceranın içine sürükleniyor. H.A.M.M.E.R. Ajanları Baxter Binasına hain bir saldırı düzenliyor ve bu saldırıya göğüs germek Fantastik Dörtlü ekibine düşüyor! Bay Fantastik adıyla da bilinen Reed Richards, hızlıca çözüm bulmak için boyutlar arası bir köprü inşa ediyor ve olanlar oluyor. Boyutlar arası köprü yüzünden Konsey, Sihirbaz ve Köstebek Adam gibi yeni zorluklar Fantastik Dörtlü ekibinin karşısına dikiliyor. Ekip hem dünyanın derinliklerine hem Ay'a yolculuğa çıkmak zorunda kalıyor.

13. Dune evrenine çizgi roman haliyle göz atın: Dune Grafik Roman

Frank Herbert'in bilim kurgu türünde öne çıkan unutulmaz serisi Dune hem kitapları hem filmleriyle birçok kişinin gönlünde taht kurmuş durumda. Dune serisine başarılı çizimler ve görsellerle yeni bir soluk katan Dune Grafik Roman, çizgi roman hayranlarına tarifsiz bir okuma deneyimi sunuyor. Gelecekte geçen kitapta sadece Dune Gezegeni'nde yetişen Melanj adlı bir baharatın uğruna oynanan politik oyunlar ve entrikalar yüksek bir heyecan temposuyla okurlara sunuluyor. Baron Vladimir Harkonnen'in elinden alınan Dune Gezegeni, Dük Leto Atreides'e veriliyor. Atreides'lerin Dune Gezegeni'ne ayak basmasıyla tüm evrenin kaderini değiştirecek bir serüven başlıyor. Son derece kaliteli çizimleriyle adından söz ettiren Dune Grafik Roman, en beğenilen çizgi romanlar arasında yerini alıyor.