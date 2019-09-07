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"Evrensel Aşura Matem Merasimi" için trafik düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 17:11 | Son Güncelleme

Pazartesi günü Küçükçekmece'de düzenlenecek "Evrensel Aşura Matem Merasimi" nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de düzenlenecek "Evrensel Aşura Matem Merasimi" kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül Pazartesi 10.00-13.00 saatleri arasında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenecek "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile yarın Zeynebiye Caddesinde gerçekleştirilecek "Tasua Günü " etkinlikleriyle ilgili emniyet tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Alınan tedbirler kapsamında, yarın saat 10.00'dan itibaren, Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesine bağlantı yolları olan Aslı Sokak, Tığlay Sokak, Fırat Sokak, Funda Sokak, Vişne Sokak, Köroğlu Sokak, Kiraz Sokak, Abay Caddesi, Tokel Sokak, Zümrüt Sokak, Erenler Sokak, Hoşgörü Sokak, Barış Sokak ve Orhangazi Sokakların Fatih Caddesi ile kesişimi, Zeynebiye Caddesine bağlantı yolları olan Şehit Ahmet Güven Sokak, Kardelen Sokak, Melike Sokak, Papatya Sokak, Kasımpatı Sokak, Menekşe Sokak, Çiğdem Sokak, Pembegül Sokak, Orkide Sokak, Uğur Sokak, Kahraman Sokak, Üzümlü Sokak, Hürriyet Sokak, Eryirmidört Sokak, 1217.Sokak, Çiftlik Sokak, Altıner Sokak, Begonya Sokak, Manolya Sokak, Tülay Sokak, Köknar Sokakların cadde ile bağlantı kısımlarının, Fulya Sokağa bağlantı yolları olan Fidan Sokak ve Faydalı Sokakların bağlantı kısımları trafiğe kapatılacak.

9 Eylül Pazar günü ise saat 06.00'dan itibaren Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi, Basın Ekspres Yanyol Caddesinden Fatih Caddesine çıkan bağlantı yolu ve Papaz köprüsünün Fatih Caddesine bağlantı kısmının, Kızılay Sokağın Mehmet Akif Bulvarına çıkış kısmının, 1239. Sokağın Mehmet Akif Bulvarına çıkış kısmının, Fulya Sokağın Fatih Caddesi ile Orhangazi Sokak arasında kalan kısmı ulaşıma kapalı olacak.

Basın Ekspres yönünden Halkalı Meydana gidiş istikametine kapatılan Fatih Caddesi ve Zeynebiye Caddesine alternatif olarak Dereboyu Caddesi kullanılabilecek. Halkalı Meydan istikametinden Basın Ekspres Caddesine gidiş istikametinde kapatılan Mehmet Akif Bulvarına alternatif olarak da Maslak Çeşme Caddesi ve ara sokakları kullanılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Evrensel Aşura Matem Merasimi

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