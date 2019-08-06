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Evrensel Barış Günü'nde uçurtmalarla 'barış' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 20:41 | Son Güncelleme

İZMİR'de, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ve İzmir Kitap Kulübü iş birliğinde 6 Ağustos Evrensel Barış Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Evrensel Barış Günü'nde uçurtmalarla 'barış' çağrısı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ve İzmir Kitap Kulübü iş birliğinde 6 Ağustos Evrensel Barış Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte dağıtılan uçurtma ve kitapların keyfini çıkaran çocuklar, bir yandan da origami sanatını deneyimledi, aileler ise çocuk istismarı hakkında dağıtılan broşürlerle bilgilendirildi.
UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ve İzmir Kitap Kulübü, çocukların dünya barışı içinde yaşaması gerektiğini vurgulamak için bir araya geldi. Hiroşima'ya atom bombasının atıldığı tarih olan 6 Ağustos Evrensel Barış Günü dolayısıyla İzmir Alsancak'ta düzenlenen etkinlikte, çocuklara 40 adet rengarenk uçurtma ve 'Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu' kitabı dağıtıldı. Çocuklar bir yandan uçurtmalarını uçururken, bir yandan da bir kağıt katlama sanatı olan origami ile ilgili bilgiler edinip rengarenk kağıtları görevlilerle birlikte katladı. Ayrıca, etkinlikte aileler ise dağıtılan broşürlerle çocuk istismarı hakkında bilgilendirildi. Grup adına basın açıklaması yapan UCİM yetkilisi Canan Tekinçekiç, "Atom bombası atıldığında henüz 2 yaşında olan, iyi bir öğrenci ve başarılı bir sporcu olarak büyüyen Sadako Sasaki, 12 yaşında maruz kaldığı radyasyon nedeniyle kansere yakalanmıştır. Sasaki, daha sonra 'bin turna kuşu' efsanesini öğrenir. Bir dilek dileyip, kağıttan bin turna kuşu yapanın dileklerinin gerçek olduğunu anlatır. Ancak Sadako 644 turna kuşu yaptıktan sonra hayatını kaybeder. Bizler de bugün rengarenk uçurtmalar uçurarak, Sadako'nun hikayesini okuyarak, çocuk istismarının önlenmesi için broşürler dağıtarak, dünya barışı için simge haline gelen bu küçük kızı anmak, tüm dünya çocuklarının barış içinde yaşamaları gerektiğini vurgulamak istiyoruz" dedi.

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Evrensel Barış Günü'nde uçurtmalarla 'barış' çağrısıEvrensel Barış Günü'nde uçurtmalarla 'barış' çağrısıEvrensel Barış Günü'nde uçurtmalarla 'barış' çağrısıEvrensel Barış Günü'nde uçurtmalarla 'barış' çağrısı

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