Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ifadeye çağrıldı

Yazar-yayıncı Ragıp Zarakolu hakkında Evrensel Gazetesi ve Artı Gerçek haber sitesinde 5 Mayıs’ta yayınlanan “Makus kaderden kaçış yok” başlıklı yazısı ile “darbe mesajı vererek Anayasal düzeni hedef almak” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat da ifadeye çağrıldı.

FAHRETTİN ALTUN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gazeteci Polat, gazetenin Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı ile birlikte ifadeye çağrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Polat, Twitter hesabından “Evrensel ile Artı Gerçek’te aynı anda yayımlanan ve darbeyi destekleyen içerikte tek bir cümlesi olmayan yazısı ile ilgili Yazı İşleri Müdürümüz Görkem Kınacı ve ben Emniyet’e ifadeye çağrıldık. Avukatımız ile perşembe günü gideceğiz” dedi.





