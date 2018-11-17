"Evrensel Medyada Filistin'in Geleceği" konferansı

İSTANBUL (AA) - İngiliz gazeteci Jonathan Steele, Batılı devletlerin İsrail'e olan bakışının değişmeye başladığını belirterek, "Artık İsrail'in yaptığının legal bir savunma, hareket olduğunu düşünmemeye başladılar." dedi.

Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Forumu tarafından düzenlenen "Evrensel Medyada Filistin'in Geleceği" konulu konferansta konuşan Steele, Filistin medyasının objektif olarak ele alınmasının önündeki engellerden bahsedeceğini aktardı.

Steele, bu konuda temelde dört engel bulunduğunu dile getirerek, Filistin'in 20 yıldır süren bir çıkmazda bulunduğunu, başarısız bir barış süreci geçirdiğini, ardından da tekrarlanan şiddet döngüsü ve silahlı çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Durumun daha da kötüye gittiğini dile getiren Steele, şunları aktardı:

"Milyonlarca insan katledildi. Yemen'de de Suriye'de de aynı şekilde katliamlar devam ediyor. Bu ilk temel zorluk. İkinci zorluk, Fetih ve Hamas'ın arasındaki ayrılıktır. Üçüncüsü ise tek bir devlet altında toplanılma düşüncesi. İki devlet çözümü sekteye uğradı geçtiğimiz bunca yıl boyunca. Mesele Filistin için kimin konuştuğu değil, Filistinlilerin ne istediği. Dördüncü zorluksa Filistin meselesine Filistin lehine yaklaşan herkese İsraillilerin engel olması. İsrail yeni bir Yahudi karşıtlığı olduğunu iddia ediyor. Batılıların Filistinlilere olan desteğini antisemitizm için yeni bir maske olarak görüyorlar. Batılı devletlerin İsrail'e olan bakışı değişmeye başladı. Artık İsrail'in yaptığının legal bir savunma, hareket olduğunu düşünmemeye başladılar. Özetlemek gerekirse, bunca engele rağmen hala bu konunun adil çözümü için birlikte olmamız önemli."