Evrensel temel gelir için Jack Dorsey’den 3 milyon dolar bağış

Bu bağış elbette, geliri olmayan insanlara dağıtılmak için fon toplama amacını taşımıyor. Evrensel asgari ücret projesini hayata geçirmek için çalışan bilim insanlarını ve projeyi finanse etmek amacıyla zenginlerden “bağış” toplanıyor.

AMAÇ HER VATANDAŞA GELİR SAĞLAMAK

ABD’de şu anda 16 şehirde bu projenin pilot bölge olarak hayata geçirilmesi planlanıyor. Projeye göre, her vatandaşa, çalışsın çalışmasın, her ay düzenli bir gelir sağlanacak. Bu gelir sayesinde insanlar temel barınma, giyinme ve yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Dolayısıyla kimse evsiz kalmayacak, kimse aç kalmayacak. Daha iyi şartlarda bir yaşam sürmek isteyenlerin ise fark yaratarak ürün ve hizmet geliştirmesi, diğer bir deyişle çalışması gerekecek.

BİLL GATES FİKİR BABASIYDI

Universal Basic Income (UBI) olarak tanınan projenin fikir babalarından biri de Bill Gates olarak biliniyor. Gates, geçtiğimiz yıllarda bu fikrin üzerinde çok durmuş ve fikrin hayata geçmesinin kaçınılmaz olacağını öne sürmüştü. Özellikle robotların iş hayatına girmesiyle, pek çok insanın işsiz kalması beklenirken bu insanlara evrensel temel gelir sağlanması gerekeceğini savunmuştu.