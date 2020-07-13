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Evrensel temel gelir için Jack Dorsey’den 3 milyon dolar bağış

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 14:06 | Son Güncelleme

Evrensel temel gelir projesi için Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey de 3 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı.

Evrensel temel gelir için Jack Dorsey’den 3 milyon dolar bağış

Bu bağış elbette, geliri olmayan insanlara dağıtılmak için fon toplama amacını taşımıyor. Evrensel asgari ücret projesini hayata geçirmek için çalışan bilim insanlarını ve projeyi finanse etmek amacıyla zenginlerden “bağış” toplanıyor.

AMAÇ HER VATANDAŞA GELİR SAĞLAMAK

ABD’de şu anda 16 şehirde bu projenin pilot bölge olarak hayata geçirilmesi planlanıyor. Projeye göre, her vatandaşa, çalışsın çalışmasın, her ay düzenli bir gelir sağlanacak. Bu gelir sayesinde insanlar temel barınma, giyinme ve yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Dolayısıyla kimse evsiz kalmayacak, kimse aç kalmayacak. Daha iyi şartlarda bir yaşam sürmek isteyenlerin ise fark yaratarak ürün ve hizmet geliştirmesi, diğer bir deyişle çalışması gerekecek.

BİLL GATES FİKİR BABASIYDI

Universal Basic Income (UBI) olarak tanınan projenin fikir babalarından biri de Bill Gates olarak biliniyor. Gates, geçtiğimiz yıllarda bu fikrin üzerinde çok durmuş ve fikrin hayata geçmesinin kaçınılmaz olacağını öne sürmüştü. Özellikle robotların iş hayatına girmesiyle, pek çok insanın işsiz kalması beklenirken bu insanlara evrensel temel gelir sağlanması gerekeceğini savunmuştu.

BAZI SORU İŞARETLERİ VAR

Ancak bilim insanlarının ve ekonomistlerin bu yeni kavram üzerinde çözmesi gereken çok fazla soru işareti bulunuyor. Çalışsın veya çalışmasına, her vatandaş aylık belli oranda bir ödeme yapılması, satılan ürün ve hizmetlere talebi artıracağından, enflasyonu da yükselteceği için, çalışmadan para alan insanların satın alma gücü yine sıfıra yaklaşacak. Dolayısıyla bu yeni gelir modelinin belli bazı kurallar ve yasalar ile düzenlenerek enflasyona neden olmayacak şekilde uygulanması gerekiyor ki, bu da çok zor bir görev.

Yine de ABD’de bazı şehirlerde, seçilen bazı pilot bölgelere, düzenli olarak aylık 1000 dolarlık çeklerin dağıtılması denemesi yapılıyor. Bakalım sonuçlar ne olacak ve bu bölgelerdeki enflasyonun etkisi nasıl yok edilecek?

Ayrıca, aylık düzenli gelir elde etme garantisi alan çoğu gencin, eğitim alma motivasyonunun da ortadan kalkabileceği endişeleri yaşanıyor. Bu durumda, daha az eğitimli, daha cahil, daha saldırgan ve tehlikeli toplumlar yaratma tehlikesi bulunuyor.

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