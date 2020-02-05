Evrensel ve BirGün Basın İlan Kurumu'na karşı

Basın İlan Kurumu'nun BirGün ve Evrensel'e uyguladığı ilan ve reklam vermeyi durdurma uygulaması üzerine gazete yönetimleri ve okurlar harekete geçti.

Türkiye'de medya organlarına ilan ve reklam desteği sağlamakla yükümlü Basın İlan Kurumu'nun (BİK) Evrensel ve BirGün gazetelerine başlattığı ilan ve reklam ambargosunda altı ay geride kaldı. Ancak gazete yönetimlerinin, meslek örgütleri ve uluslararası kuruluşların "haksızlık ve hukuksuzluk son bulsun" çağrısı yanıt bulmadı.

Bunun üzerine Evrensel gazetesi "Bir oku, bir okut" ve BirGün gazetesi de "BirGün benim, BirGün bizim" sloganıyla okurlarıyla dayanışma kampanyası başlattı. Gazete yönetimleri Basın İlan Kurumu'na hukuksuz ceza uygulamasına son verilmesi çağrısı yapıyor.

BirGün kampanya başlattı

BirGün gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, Basın İlan Kurumu'nun Evrensel ile BirGün gazetesine eylül ayından bu yana ilanı kestiğini belirterek "Aslında hakkımız olan bizim vergilerimizle toplanan bir havuzdan bize kaynak aktarmıyor. İki gazeteye de uyguladığı, yazılar tamamen bir keyfi durum olduğunu ortaya döküyor. Politik bir durum" şeklinde konuştu.