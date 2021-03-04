Evrenye Bıçağı da tescillendi! Sapı keçi boynuzundan, kını kızılağaçtan

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine özgü sapı keçi boynuzundan, kını ise kızılağaçtan yapılan ve geleneksel usullerle tamamen el işçiliği ile üretilen Evrenye bıçağı, Coğrafi İşaretli ürün olarak tescillendi. Bu tescil ile birlikte Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürün sayısı 19’a yükseldi.Evrenye bıçağı hakkında bilgi verilen açıklamada, “Evrenye bıçağı sapı genelde keçi boynuzundan, kını ise kızılağaçtan yapılan ve tüm parçaları tamamıyla el işçiliği olan çelik bıçaktır. Evrenye bıçağı, ismini gemicilik faaliyetleri sayesinde ekonomik olarak daha gelişmiş olduğu ve bıçaklar burada satıldığı için Evrenye köyünden almıştır” ifadesine yer verildi. ''EVRENYE BIÇAĞI, 15. YÜZYILDAN BERİ ÜRETİLİYOR'' Evrenye bıçağının 15. yüzyıldan itibaren günümüze kadar geleneksel yöntemlerle üretilerek geldiğini söyleyen İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şakir İşeri, “Evrenye bıçağı, 15. yüzyılda Evrenye’nin Dibek köyü Bıçakçılar Mahallesinde üretilen ve tarihi geçmişi olan yöresel ürünlerimizden bir tanesidir. Yapılan araştırmalarda bir dönem Osmanlı ordusunun kullandığı silahlarında tedarikçisi olan Bıçakçılar Mahallesi, askerlerin süngüleri ve bıçakları Evrenye’nin Dibek köyünde yapılıyordu. Evrenye bıçağı, o dönemde insanların ihtiyaçlarını gidermek için herkesin elinde ya da belinde çakı veya bıçak gibi kesici aletler bulunuyordu. Bu bölgede çok değerli ustalar bulunuyordu. Bu ustalarda bıçak üretimi yapıyordu ama zamanla ne yazık ki fabrikasyon üretime yenik düştü. Şu anda bölgemizde el işçiliği ile halen üretiliyor. İnsanlar neden Evrenye bıçağı alsın, her şeyden önce bilindiği üzere gurbette yüksek nüfusta bir hemşehrimiz bulunuyor. Buradan giderken hediyelik eşya almak istediklerinde zorlanıyorlar, çünkü hep aynı hediyeler geliyor diye şikayetler oluyor. Buradan giderken eşlerine, dostlarına en azından ‘bu da bizlerden hatıra’ diyerek Evrenye bıçağından getirilebilir” dedi.

''ÇELİĞİN SU VE ATEŞ İLE DÖVÜLEREK EL İŞÇİLİĞİYLE ÜRETİLİYOR'' Evrenye bıçağının el işçiliği ile üretildiğine dikkat çeken İşeri, “Evrenye bıçağının özelliği, çelik, su ve ateşle dövülerek en önemli el işçiliği yapılıyor. Bu yüzden bizlerde insanlarımıza Evrenye bıçağını tavsiye ediyoruz. Bu bıçağı en azından hatıra olarak almaları, eşlerine, dostlarına hediye etmelerini rica ediyoruz. Çünkü bu bizim yöremizin, kültürümüzün, hazinemizin bir hatırasıdır” diye konuştu. DOĞAL OLDUĞU İÇİN PASLANMIYOR Evrenye bıçağını tüm Türkiye’deki lokantalara ve kasaplara kullanmalarını tavsiye ettiklerini söyleyen İşeri, “Evrenye bıçağı, doğal bir ortamda yapıldığı için paslanma veya korozyona uğrama gibi deformasyon gibi çok fazla olmuyor. Biz, burada kasapların, lokantaların, gerekirse de evlerimizde bu bıçağı kullanmalıyız. Bu tarihimizi bizlerin kaybetmemesi gerekiyor. Hem de kültürümüze sahip çıkma adına bu bir adımdır. Tüm Türkiye’deki lokantalara, kasaplara, Evrenye bıçağını tavsiye ediyoruz. İnşallah bizler bunda da başarılı oluruz” şeklinde konuştu. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN COĞRAFİ İŞARET ALDI Evrenye bıçağının Türk Patent Enstitüsünden coğrafi işaret aldığını açıklayan İşeri, şöyle konuştu: “İnebolu’muzun bir sürü geleneksel ürünleri bulunuyor. Bir süredir uğraştığımız ürünlerden bir tanesi de Evrenye bıçağıydı. Başka yerlerde üretilipte Evrenye bıçağı diye satılan bıçaklar olduğunu da duyduk. Sonuçta kendi kültürümüze sahip çıkmamız lazım. O yüzden bizler, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk. Bu patentin alınmasında sağ olsun odamızın personellerinin gayretleri çoktur. 2 Kasım 2020 tarihi itibariyle de bu başvurumuz onaylandı, askıya çıktı. İtiraz süresi de tamamlandıktan sonra kimse itiraz etmeyince Evrenye bıçağı, bugün itibariyle Türk Patent Enstitüsünden coğrafi işaret almış bulunmaktadır. Buradaki mutluluğumuz şu, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasının çalışmalarıyla ilçemize ve ilimize coğrafi işaretli bir ürün kazandırdık. Bundan dolayı çok mutluyum. İnebolu başta olmak üzere inşallah civar ilçelerimizde de bu tarz ürünlerimiz çok fazla var. Bunları da zamanla inşallah tescilleriz. Elimizdeki hazineleri kaybetmememiz lazım, gelecek nesillere aktarmamız lazım”