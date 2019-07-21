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Evrim-Ekin kardeşlerin ölümüne neden olan sürücünün tahliyesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

MERSİN'de, otomobili ile çarptığı Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) kardeşlerin ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılandığı davada, yerel mahkemenin 4 yıl 2 ay hapis cezası verdiği sürücü Ramazan T.

Evrim-Ekin kardeşlerin ölümüne neden olan sürücünün tahliyesine tepki

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, otomobili ile çarptığı Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) kardeşlerin ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılandığı davada, yerel mahkemenin 4 yıl 2 ay hapis cezası verdiği sürücü Ramazan T. (68), istinaf mahkemesinde ise 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. Üst mahkemeye sürücünün cezasını az buldukları için başvurduklarını, ancak tahliye kararına bir anlam veremediklerini dile getiren anne Özlem ve baba Ali Çakmakçı, davayı Yargıtay'a taşıyacaklarını belirterek, Ramazan T.'nin kaçabileceğinden şüphelendikleri için yargılamanın tutuklu olarak devam etmesini istedi.
Kaza, geçen yıl 2 Temmuz'da Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç Tesisleri yakınında meydana geldi. Ramazan T. yönetimindeki 33 AET 61 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşler ile yanlarında bulunan kuzenleri İlknur Emine Yalçın'a çarptı. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, Yalçın ise ağır yaralandı.
Kaza sonrası tutuklanıp 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis ceçası istemi ile yargılanan Ramazan T., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
'CEZASI ARTIRILAN SANIK TAHLİYE EDİLDİ'
Sanığa verilen cezayı az bulan aile, dosyayı Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 1'inci Ceza Dairesi'nde 16 Temmuz günü görülen davada mahkeme, yerel mahkemenin kararını bozup, cezayı 5 yıl 10 aya çıkardı. Ancak Ramazan T., cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.
'ANNELİĞİM ELİMDEN ALINDI'
Acılı anne-baba mahkemenin kararı değerlendirdi. Sanık Ramazan T.'nin duruşmada kazaya 'Takdir-i İlahi' dediğini anlatan anne Özlem Çakmakçı, bu söylemi ve mahkemenin kararını kabul etmediğini dile getirdi. Evlatlarını kaybettikten sonra 1 yılın geride kaldığını anımsatan Özlem Çakmakçı, "Bana, 'Anne' diyen çocuklarım yok artık. 1 yıl nasıl geçti? Koskoca 365 gün. Dile kolaydı, zamana kolaydı ama bir anneye, bir babaya, eşe, dosta hiç de kolay olmadı. Çünkü kapı çaldığında, 'Anne ben geldim' diyen çocuklarım yoktu artık. Kaza sonrası anneliğim elimden alındı. Bu tarifi olmayan bir acı. Aslında o gün, Evrim ve Ekin ile beraber bizler de öldük. Sadece hayata devam etmeye çalışıyoruz. Adana'daki mahkeme sonucunda Ramazan T. tahliye edildi ve işlediği cinayete, 'Takdir-i İlahi' dedi. 2 canın bedeli Takdir-i İlahi olamaz. Ben bunu kabul etmiyorum" diye konuştu.
'KAÇMA İHTİMALİNE KARŞI TUTUKLAMA TALEBİ'
Sanığın kaçma şüphesi olduğunu belirterek, mahkemenin tutuklama kararı vermesini isteyen Ali Çakmakçı ise şunları söyledi:
"2 Temmuz 2018 tarihinde Sarnıç'ta bir trafik cinayeti işlendi. Ramazan T., kendi ailesini korumak için benim çocuklarımı öldürmeyi tercih etti. İşlemiş olduğu trafik cinayetini, 'Takdir-i İlahi' olarak yorumladı. Mersin'de görülen mahkemede 4 yıl 2 ay ceza verildi. Bu durumu İstinaf Mahkemesi'nde, savcılık olayı 'bilinçli taksir' olarak görmesine rağmen, mahkeme taksirle 5 yıl 10 ay ceza verdi ve sanığın tahliyesine karar verdi. Dosyayı Yargıtay'a taşıyacağız. Oradan gelecek kararı da merakla bekliyoruz. Cezanın artırılmasına rağmen Ramazan T.'nin tahliyesine bir anlam veremedik. Sanık Ramazan T.'nin kaçma ihtimaline karşı yeniden tutuklanmasını talep ediyorum."

FOTOĞRAFLI

Evrim-Ekin kardeşlerin ölümüne neden olan sürücünün tahliyesine tepkiEvrim-Ekin kardeşlerin ölümüne neden olan sürücünün tahliyesine tepkiEvrim-Ekin kardeşlerin ölümüne neden olan sürücünün tahliyesine tepkiEvrim-Ekin kardeşlerin ölümüne neden olan sürücünün tahliyesine tepki

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