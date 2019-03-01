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Evrim-Ekin kardeşlerin ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza ağlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 13:00 | Son Güncelleme

MERSİN'de, otomobili ile Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) kardeşlere çarparak ölümlerine neden olduğu iddiası ile tutuklu yargılanan Ramazan Topal (68), 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara gözyaşları içinde itiraz eden anne, "Bir çocuğumun yaşı kadar bile ceza almadı.

Evrim-Ekin kardeşlerin ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza ağlattı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, otomobili ile Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) kardeşlere çarparak ölümlerine neden olduğu iddiası ile tutuklu yargılanan Ramazan Topal (68), 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara gözyaşları içinde itiraz eden anne, "Bir çocuğumun yaşı kadar bile ceza almadı. Ben 2 çocuğumu kaybettim. Ölene kadar bu davanın arkasında duracağım" dedi.
Geçen yıl 2 Temmuz'da meydana gelen kazada Ramazan Topal, 33 AET 61 plakalı otomobili ile Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç Tesisleri yakınında Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşler ile yanlarında bulunan kuzenleri İlknur Emine Yalçın'a çarptı. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, Yalçın ağır yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınıp, tutuklanan Ramazan Topal hakkında Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Topal ile ölen kardeşlerin annesi Özlem, babası Ali Çakmakçı ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan Topal, kazanın ardından büyük acı çektiğini belirterek, "Üzülüyorum, acı çekiyorum. Keşke o kazada çocukların yerine ben ölseydim" dedi.
'DİLİM, YÜREĞİM, GÖZÜM KURUDU'
Evrim-Ekin kardeşlerin annesi Özlem Çakmakçı ise kızlarının fotoğraflarını göstererek, "Benim 6 ve 9 yaşlarında 2 çocuğum öldü. Onlarla beraber ben de öldüm. Dilim kurudu, yüreğim kurudu, gözüm kurudu. Her dava gününde ilk günkü acıyı yaşıyorum" diye konuştu.
Topal'ın avukatı sanığın tahliyesini talep ederken, ailenin avukatı ise Topal'ın olası kasıt unsurları göz önüne alınarak cezalandırılmasını istedi. Mahkemeye 5 dakika ara veren heyet, 2'nci oturumda kararını açıkladı. Buna göre sanık Ramazan Topal'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devam etmesine, davada yanlış ifade veren Burak A.'nın da 3 ay 10 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verildi.
Mahkemenin verdiği hapis cezasını az bulan anne ve aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Adliye önünde duygularını ifade eden acılı anne şunları söyledi:
"Bir çocuğumun yaşı kadar bile ceza almadı. Ben 2 çocuğumu kaybettim. Ne hukuk ne insanlar bunun farkında bile değil galiba. Ben bu işin peşini bırakmayacağım ve sonuna kadar itirazlarımı gereken yerlere yapacağım. Ölene kadar bu davanın arkasında duracağım."
Baba Ali Çakmakçı ise verilen kararın içlerini acıttığını söyledi. Tepkisini yeğenlerinin fotoğraflarını göstererek dile getiren dayı Ersin Çelik de "Ramazan Topal bunu duvarına assın. 'Ben 2 tane can aldım, 4 yıl aldım' diye sevinsin. Yataktan her kalktığında bunlara baksın. Şu resime baksın. Vicdanı rahatsa bunlara her sabah baksın" ifadesini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Evrim-Ekin kardeşlerin ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza ağlattıEvrim-Ekin kardeşlerin ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza ağlattıEvrim-Ekin kardeşlerin ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza ağlattı

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