Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin evsel atıklardan 400 kat daha tehlikeli olan zeytin karasuyunu sentezleyerek zararlı etkilerini azaltmak için üzerindeki çalıştıkları proje, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nevcihan Gürsoy’un danışmanlığında, bölüm 4. sınıf öğrencileri, Selin Canpolat, Eda Turunç ve Arda Togaç tarafından hazırlanan, “Zeytin Karasuyunda Sentezlenen ZnO Nanopartiküllerinin Fotokatalitik Etkinliğinin Araştırılması” konulu bitirme tezi TÜBİTAK tarafından 2209 A projesi olarak kabul edildi.

Proje hakkında bilgi veren Gıda Mühendisliği öğretim elemanlarından Doç. Dr. Nevcihan Gürsoy, “Bu yıl dördüncü sınıf öğrencilerimize hazırladığımız bitirme tezi TÜBİTAK tarafından 2209A projeleri kapsamında desteklenmeye uygun görüldü. Projemizin konusu zeytin karasuyunda sentezi yapılan çinko oksit nano partiküllerinin Fotokatalitik etkinliğinin araştırılması üzerinedir. Dünyada yılda 2,5 milyon ton zeytin yağı üretilmektedir. Akdeniz bölgesinde toplam zeytinyağının yüzde 97’si üretilmektedir. Akdeniz bölgesinde yılda yaklaşık olarak 15 milyon ton zeytin karasuyu oluştuğu bildirilmektedir. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 1.5 milyon ton zeytin karasuyu oluşmaktadır. Akdeniz ülkelerinde başlıca çevresel sorunlardan biridir. Zeytin karasuyu ve evsel atık su organik kirlilik açısından karşılaştırıldığında; Karasu ortalama 400 kat daha fazla kirlilik oluşturmaktadır. Karasuyun hiçbir arıtımdan geçirilmeden toprağa doğrudan deşarjında ise toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri olumsuz etkilenebilmektedir. Bu etkilere karasuyun asidik niteliğinden dolayı, toprağın pH’ının ve gözenekliliğinin değişmesi örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte karasuyun arıtılmadan zirai amaçlı sulamada kullanılmasının önündeki başlıca engel ise; içerdiği fenolik birleşiklerdir. Bu birleşiklerin yüksek konsantrasyonları bitkiler üzerinde fitotoksik etkilere sahiptir ve tohumların filizlenmesine engeldir” diye konuştu.