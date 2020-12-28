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Evsiz adam hayvan barınağındaki bütün kedi ve köpekleri yangından kurtardı

28.12.2020 12:27 | Son Güncelleme:
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Evsiz adam hayvan barınağındaki bütün kedi ve köpekleri yangından kurtardı

ABD'nin Georgia eyaletinde evsiz bir adam kendi canını tehlikeye atarak yangın çıkan hayvan barınağındaki tüm kedi ve köpekleri kurtarmayı başardı.

ABD'nin Georgia eyaletinde bir hayvan barınağında çıkan yangın sırasında, küçük yaştan beri sokakta yaşayan 53 yaşındaki Keith Walker canını tehlikeye atarak içerdeki bütün canlıları kurtarmayı başardı.

Georgia'nın yönetim merkezi Atlanta'daki W-Underdogs adlı hayvan barınağının mutfağında 18 Aralık günü yangın çıktı.

O sırada barınağın civarında olan Keith Walker olayı şöyle anlattı:

"Çok korktum yalan söylemek istemem. Bütün o dumanın içine girmeye gerçekten çok korktum. Ama Tanrı beni oraya o hayvanları kurtarmam için koydu. Bir köpeği seviyorsanız dünyadaki herkesi seversiniz. Benim en iyi arkadaşım köpeğim. Bugün onsuz var olamazdım. Onun için içerdeki bütün köpekleri kurtarmam gerektiğini biliyordum."

Barınak

Barınak yangında tamamen yok olmadı ama W-Underdogs'un kurucusu Gracie Hamlin yangından sonra binanın kullanılmaz halde olduğunu anlatıyor.

Ama şanslıydılar çünkü sığınak aslında bir hafta sonra Atlanta'daki yeni bir tesise taşınmaya hazırlanıyordu. Dolayısıyla bunu erkene almış oldular.

Barıbak

'Koruyucu meleğim'

CNN televizyonuna konuşan sığınağın kurucusu Gracie Hamlin, içerdeki tüm hayvanları kurtarmayı başaran Keith Walker için "O benim koruyucu meleğim. İtfaiyeciler bile köpeklerle baş edemeyeceklerini düşünürken o içeri girmiş ve bütün kedi ve köpekleri kurtarmaya girişmişti bile" dedi.

Hamlin, Walker'ı önceden tanıyordu. 13 yaşından beri sokakta yaşayan Walker'ın Bravo adındaki pitbull cinsi köpeğinin her gece sığınakta kalmasına izin vermişti.

Walker yangın çıktığı sırada Bravo'yu alıp yürüyüşe çıkarmak üzere sığınağa gidiyordu.

Yangını görünce içeri dalan Walker içerdeki 6 köpek ve 10 kedinin tümünü kurtarmayı başardı.

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