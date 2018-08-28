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Evsiz adam için topladığı 400 bin dolarla tatile gitti

28.08.2018 11:21 | Son Güncelleme

ABD'de, yolda kaldığı gün kendisine son 20 dolarıyla benzin alan evsiz gazi için, internette yardım kampanyası başlatan Kate McClure adlı kadının topladığı 400 bin doları arkadaşıyla tatil yaparak harcadığı öne sürüldü.

Evsiz adam için topladığı 400 bin dolarla tatile gitti

Kampanyayı başlatan Kate McClure adlı kadın, geçen Ekim'de Philadelphia'da bir otobanda yokuş tırmanırken benzini bitince yolda kaldı. Otoban kenarında yaşayan Johnny Bobbitt adlı evsiz bir adam McClure'a yardıma geldi. Bobbitt, kadına kapısını kilitmesini söyledi ve cebindeki son 20 dolarla bir bidon benzin alıp getirdi.

McClure, çok etkilendiği bu iyiliğe daha sonra, evsiz adama kahvaltılık gevrek, yün çorap ve biraz parayla karşılık verdi. McClure bununla da kalmayıp Bobbitt'i köprü altında uyumaktan kurtarmak için 'GoFundMe' sitesi üzerinden bir yardım kampanyası başlattı.

400 BİN DOLAR TOPLANDI

McClure'un hedefi, Bobbitt için 10 bin dolar toplamaktı. Ancak hikaye, Washington Post dahil ulusal gazetelerde haber olup tüm ülkeye yayılınca kampanyaya ilgi arttı.McClure ve arkadaşı Mark D'Amico, Good Morning America programına çıktı ve birkaç ay içinde 14 bin kişinin bağışlarıyla 400 bin dolara ulaşıldı.

Toplanan paralarla Bobbitt'e bir ev ve 1995 model bir pikap alınması planlanıyordu. Ancak çift evsiz adama bunun yerine bir karavan aldı. Ruhsatı kendi adlarına yapan çift aracı da D'Amico'nun ailesinin arazisine park etti. Çiftin ayrıca Bobbitt'e bir televizyon, iki cep telefonu, elbise, yiyecek ve kısa bir süre sonra hurdaya çıkan ikinci el bir araba da aldıkları belirtildi.

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ARABA, TATİL VE SEYAHAT

BBC'nin haberine göre, D'Amico, kalan 200 bin doları kendi adına bir mevduat hesabına yatırdığını, Bobbit'in iş bulması ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulması halinde bu parayı "seve seve iade edebileceğini' söyledi. Ancak bir otelde resepsiyonist olan McClure ve arkadaşını araştıran Amerikan basını yardım parasının başka amaçlar için kullanıldığına dair bilgilere ulaştı.

Çiftin BMW marka bir araba satın aldığı, Florida, California ve Las Vegas'ta tatil yaptığı, Büyük Kanyon'da helikopter gezisine katıldığı ortaya çıktı.

Mark D'Amico yardım parasından bir miktar parayı 'emekleri' için kullandıklarını söylerken, üç haftadır uyuşturucu kullanmadığını ve hala işsiz olduğunu belirten Bobbitt, çifti açgözlülükle suçladı.

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