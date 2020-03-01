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Evsiz adam parktaki bankta ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 10:52 | Son Güncelleme

Antalya'da 60 yaşlarında, adının 'Kadir' olduğu bilinen evsiz, parkta uzandığı bankta ölü bulundu.

Evsiz adam parktaki bankta ölü bulundu

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 67 Sokak'taki Büklüdere Parkı içerisinde sabah saatlerinde temizlik yapan belediye işçileri, bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, başucunda boş kolonya şişesi bulunan 60 yaşlarındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından evsiz kişinin cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Temizlik işçisi Kamber Karasoy, parkta temizlik yaparken hareketsiz gördüğü kişiyi uyandırmaya çalıştığını, uyanmadığını görünce öldüğünden şüphe ederek polisi aradığını belirtti.

Parkın bitişiğinde börekçi dükkanı bulunan Muzaffer Demir de 3 çocuk babası, adının da Kadir olduğunu bildiği kişiyi dün parkta güneşlenirken gördüğünü ifade ederek, “Alkol aldığını biliyoruz. Zaman zaman kendisine börek verirdik. Üzgünüm" dedi.

Evsiz adam parktaki bankta ölü bulundu

(DHA)

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Antalya evsiz adam bank

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