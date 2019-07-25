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Evsiz kalan kadın ve çocuklarına devlet sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 18:35 | Son Güncelleme

Evsiz kalan kadın ve çocuklarına devlet sahip çıktı

Adana'da evsiz kalan kadın ve çocuklarına devlet sahip çıktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan; evsiz kalan bir kadının 6 çocuğuyla boş arsada yaşam savaşı verdiğine ilişkin haber üzerine araştırma yapıldığı bildirildi.

Habere konu olan aileye, Müdürlük olarak ekonomik yardımda bulunulacağı ifade edilen açıklamada, zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitimlerine devam etmelerinin sağlanacağı kaydedildi.

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