Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, şehit Fuat Bozkurt'un kabri başında tören düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat ile beraberindekiler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemek için çıktığı Ankara Kızılay'da helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Fuat Bozkurt'un Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Baruş ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua etti, Bozkurt'un kabrine karanfil bıraktı.

Şehidin babası Hasan Bozkurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Allah'tan kimseyi evlat acısıyla imtihan etmemesini dilediğini söyledi.

Oğlunun o gece vatan için şehit olduğunu belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Ben gitmezsem evladım gidecek, evladım gitmezse ben gideceğim. Hepimiz vatan için hazırız. Evsiz yaşanır mı ki vatansız yaşayalım? Evsiz ve vatansız yaşanmaz. Suriye'nin halini görüyorsunuz. Suriye'ye biz sahip çıktık, bize kim sahip çıkacak? Kimse sahip çıkmaz. Bugünümüze şükür, takdir böyleymiş, biz hamdediyoruz. Ziyaretine gelenlerden Allah razı olsun."