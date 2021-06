Evsizler Beş Yıldızlı Otellerden Barınaklara Geri Dönüyor

New York’ta Corona virüsü salgınının başlamasıyla birlikte kentte aralarında beş yıldızlıların da olduğu çeşitli otellere yerleştirilen evsizler belediye ve çeşitli sivil toplum örgütlerine bağlı barınaklara geri dönüyor.

New York eyaleti, Corona virüsü salgınının başlamasıyla birlikte kentte salgının daha da yayılmasını önlemek için 10 bine yakın evsizin kentte boş kalan çeşitli otellere yerleştirilmesi kararını almıştı. Evsizlerin Manhattan’ın pahalı semtlerindeki otellere yerleştirilmesi kentte uzun süre tartışma konusu olmuş, bazı semt sakinleri evsizlerin kendi sokak ve çevresine yerleşmesiyle birlikte yaşadıkları evleri terk etmek zorunda kalmıştı. Varlıklı New Yorklular'ın yaşadığı bazı sokakların sakinleri, bölgelerindeki boş otellere yerleştirilen evsizlerin güvenlik sorunu yarattığı gerekçesiyle New York Belediyesi'ni mahkemeye vermişti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte büyük tartışma yaratan evsizlerin son durumuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, belediyenin yaklaşık 8 bin evsizi salgın nedeniyle geçici olarak yerleştirildikleri otellerden çıkartarak barınaklara geri götürmek istediğini söyledi.