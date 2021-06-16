Evsizler Beş Yıldızlı Otellerden Barınaklara Geri Dönüyor

New York’ta Corona virüsü salgınının başlamasıyla birlikte kentte aralarında beş yıldızlıların da olduğu çeşitli otellere yerleştirilen evsizler belediye ve çeşitli sivil toplum örgütlerine bağlı barınaklara geri dönüyor.
New York eyaleti, Corona virüsü salgınının başlamasıyla birlikte kentte salgının daha da yayılmasını önlemek için 10 bine yakın evsizin kentte boş kalan çeşitli otellere yerleştirilmesi kararını almıştı. Evsizlerin Manhattan’ın pahalı semtlerindeki otellere yerleştirilmesi kentte uzun süre tartışma konusu olmuş, bazı semt sakinleri evsizlerin kendi sokak ve çevresine yerleşmesiyle birlikte yaşadıkları evleri terk etmek zorunda kalmıştı. Varlıklı New Yorklular'ın yaşadığı bazı sokakların sakinleri, bölgelerindeki boş otellere yerleştirilen evsizlerin güvenlik sorunu yarattığı gerekçesiyle New York Belediyesi'ni mahkemeye vermişti.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte büyük tartışma yaratan evsizlerin son durumuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, belediyenin yaklaşık 8 bin evsizi salgın nedeniyle geçici olarak yerleştirildikleri otellerden çıkartarak barınaklara geri götürmek istediğini söyledi.
“Evsizlerin salgın nedeniyle yaratabileceği potansiyel tehlikeler ortadan kalktı”
Evsizlerin şu anda kaldıkları yerden yeniden barınaklara taşınması kararı, New York Belediyesi’nin yetki alanına girmiyor. New York Belediyesi'nin evsizlerin yeniden barınaklara taşınması planına eyalet yetkililerinin onay vermesi gerekiyor.
New York Belediye Başkanı de Blasio, “Geçtiğimiz ay New York eyaletinden evsizleri kaldıkları otellerden yeniden barınaklara taşımak için izin istedik. Ancak eyalet yetkilileri izin konusunda bize geri dönmedi. New York eyaleti evsizleri yeniden barınaklara taşıyabilmemiz için belediyeye yetki vermeli. Salgın nedeniyle geçici süre otellerde kalan evsizleri, ihtiyaç duydukları desteği alabilecekleri barınaklara geri göndermenin zamanı artık geldi. Kentte artık Corona virüsü vakaları rekor düzeyde düştü. Nüfusun yüzde 70'i aşı oldu. Evsizlerin salgınla ilgili yaratacakları potansiyel tehlikeler tamamen ortadan kalktı. Eyalet bize bu konuda yetki verir vermez derhal çalışmalara başlayıp evsizleri daha önce kaldıkları barınaklara taşıyacağız” dedi.
“Barınaklarda kalan evsiz sayısı tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı”
Sivil bir yardım kuruluşu olan New York Evsizler Koalisyonu tarafından hazırlanan son rapora göre, Şubat ayı itibarıyla, belediyeye bağlı barınaklarda kalan bekar yetişkin evsizlerin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 21 bin kişiye ulaştı.
New York Evsizler Koalisyonu Direktörü Giselle Routhier, Corona virüsü salgını nedeniyle kentte yaşanan kapanmanın birçok evsizin durumunu daha da kötüleştirdiğini söyledi.
Routhier, salgın nedeniyle kapanan kentte, evsizlerin temel bakımlarının yapılamadığını, zorunlu olarak almak durumunda oldukları ilaçların verilemediğini, tedavi nedeniyle hastane ve doktorlardan aldıkları tüm randevuların kapanma sürecinde iptal edildiğini, evsizlerin hayatla bağlantılarının kesildiğini kaydetti