Evsizler hastalık korkusundan bakım evleri yerine sokakları tercih ediyor

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İstanbul (DHA)- Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de binlerce insan karda kışta, yağmurda, çamurda, aç ve korunmaya muhtaç şekilde başına ne geleceğini bilmeden sokaklarda yaşıyor. İstanbul Valiliği ve belediyeler sokakta yaşayan kimsesizlerin bakımı için ek önlemler aldı ancak evsizler hastalık kapma korkusu yüzünden bakım evlerinde kalmak istemediklerini belirtiyor.

'İSTANBUL'DA EVSİZ İNSANLAR' RAPORU HAZIRLANDI

İstanbul'da evsiz sokakta yaşayan insanlarla ilgili hazırlanan bir rapora göre 6 bin ile 8 bin arasında kişi bulunuyor. Bir siyasi partinin geçtiğimiz aralık ayı sonralarına doğru hazırladığı bu raporda metro, metrobüs duraklarında ve metruk binalarda yaşayan evsizlerin en fazla olduğu 6 ilçe ise sırasıyla Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli oldu.

İstanbul Valiliği, soğuk hava ve olumsuz hava koşullarında sokakta yaşayan kimsesizlerin bakımı ve korunmasıyla ilgili ek önlemler alındığını bildirdi, ancak sokakta yaşayan insanlar bakım evlerini tercih etmiyor. Bakım evlerinde kalmanın, sokakta yaşamaktan daha zor olduğunu belirten “İstanbul’un Evsizleri” bakım evlerindeki hastalık korkusu yüzünden sokaklarda yaşamayı tercih ettiğini söylüyor. İstanbul’un sokaklarında bir karton üzerine sığınmış, parktaki bir bankta gecesini geçiren sıcak bir eve hasret Muhammed Arif, Mesut Kurtuluş ve Mahmut Mahmut binlerce evsizden sadece birkaçı.